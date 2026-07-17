Dunapack/ Sükan “Eskişehir Fabrikası'na 15 milyon Euro'luk yatırım yaptık”

Ali Baş/Eskişehir

Avrupa'nın ambalaj, kâğıt ve geri dönüşüm sektörlerindeki en büyük gruplarından Prinzhorn Group, bünyesinde yer alan ve 6 bin çalışanı, yaklaşık 3 milyar metrekare satış hacmi ve on iki ülkede 24 fabrikasıyla faaliyet gösteren Dunapack Packaging, Türkiye’de yeni bir yatırıma daha imza attı. 2013 yılından bu yana Türkiye pazarına toplam 500 milyon Euro’dan fazla yatırım yapan Grup, Eskişehir’de Haziran 2026 itibarıyla faaliyete geçen 2,8 metre genişliğindeki yüksek hızlı yeni oluklu mukavva hattı ile fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 200 milyon metrekarenin üzerine çıkardı. Yaklaşık 15 milyon euro tutarındaki yatırım kapsamında üretim alanı da genişletildi.

Türkiye’nin potansiyeline güven duyuyoruz

Prinzhorn Group CEO’su Gerald Prinzhorn, yeni üretim hattının Prinzhorn Group’un Türkiye’nin potansiyeline duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye güçlü dinamikleriyle, Prinzhorn Group için en önemli pazarlardan biri olmayı sürdürüyor. Eskişehir fabrikasında devreye aldığımız yeni hat, Türkiye’deki uzun vadeli hedeflerimizin net bir göstergesi. Bu yatırım aynı zamanda kaynak verimliliğini önceliklendiren sürdürülebilir üretim modelimizi de destekliyor.”

Pazardaki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz

Dunapack Packaging Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan ise yeni yatırımın hem kapasite hem de hizmet kalitesi açısından önemli katkı sağlayacağını belirtti. Sükan “Türkiye, toplam çalışan sayısı ve satış hacmindeki yaklaşık yüzde 15'lik payıyla Prinzhorn Group içinde en önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Grubumuz, Türkiye’deki faaliyetleriyle sektörel gelişimi desteklerken uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Bu yeni yatırım sayesinde döngüsel ekonomiye katkımızı artırırken müşterilerimize daha hızlı ve esnek çözümler sunabileceğiz. Türkiye pazarındaki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz.” dedi.

Eskişehir’de 300 kişiye istihdam sağlanıyor

Türkiye'deki dört oluklu mukavva ambalaj fabrikasında toplam 650 milyon metrekare üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren Dunapack Packaging, Eskişehir yatırımıyla müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyor.

1997 yılında faaliyete başlayan ve bugün yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Dunapack Packaging Eskişehir fabrikası; gıda, içecek, seramik, taze meyve-sebze ve ev bakım ürünleri başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyor.