Dünya Bankası’ndan Dikili TDİOSB’ye 30 milyon dolar

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden birisi olma özelliğini taşıyan Dikili TDİOSB, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle, Dünya Bankası’ndan 30 milyon dolar finansman sağladı. Finansmanı almaya hak kazanan OSB’nin 2025’in sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) Projesi Alt Proje ve Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında imzalanan anlaşma sonucunda, Dikili TDİOSB Projesine yüzde 60’ı hibe ile 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl geri ödemeli 30 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu ödenek ile Dikili TDİOSB altyapı inşaatları ve jeotermal kuyular, ishale hatları ile ısı merkezi imalatları finanse edilecek.

“80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretilecek”

Dikili TDİOSB’nin önemini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Tarım yapılması mümkün olmayan bir arazide modern ve teknolojik olanaklarla tarımsal üretimi ve bu üretime dayalı bir kümelenmeyi amaçlayan proje ile teknolojik seralarda üretimi gerçekleştirilecek yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunulacak. Kadınlar başta olmak üzere, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.

“Hedeflere daha hızlı ulaştırılacak”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Tarıma Dayalı İhtisas OSB projelerimizin ilk göz ağrısı Dikili OSB’nin tüzel kişilik kazanması ile birlikte aldığı mesafeden gurur duyuyoruz. 30 milyon dolarlık proje desteği, Dikili OSB’mizi hedeflerine daha hızlı ulaştıracak. Kaynakların tükendiği, iklimin bozulduğu, tarımsal üretimin her geçen gün öneminin arttığı bir dönemde; gerek yeşil OSB hedefi, gerekse ülke ekonomisine yapacağı katkı ile yerelden kalkınmanın en önemli itici gücü olacak” dedi.

“Kadın istihdamının yıldızı olacak”

Dikili TDİOSB projesinin hem İzmir hem de ülke tarımı adına çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Dünya Bankası’nın sağladığı 30 milyon dolarlık finansmanın hedeflerine uygun olarak burası kadın istihdamının da yıldızı olacak” diye konuştu.

"Tüm fonksiyonlarıyla hizmete açılacak”

Dünya Bankası’ndan finansman desteği alabilmek için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı bize kılavuzluk etti, yol gösterdi. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Elde ettiğimiz finansman desteğini projeye en doğru şekilde aktarıp, OSB’mizin tüm fonksiyonlarıyla hizmete açılması için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.