Dünya devi Hubergroup operasyonlarını Nuremma’ya taşıdı

İZMİR / EKONOMİ

Aliağa’nın liman, sanayi ve dış ticaret kapasitesindeki yükseliş, bölgede yeni lojistik yatırımlarının önünü açarken, Nuremma Antrepo kısa sürede önemli bir merkez haline geldi. 2022 yılında yatırım sürecine başlayan ve 2025 sonunda faaliyete geçen Nuremma Antrepo, henüz ilk yılını tamamlamadan dünyanın önde gelen baskı mürekkebi ve baskı malzemeleri üreticilerinden Hubergroup ile yaptığı 3 yıllık anlaşmayla uluslararası ölçekte önemli bir iş birliğine imza attı. Nuremma Genel Koordinatörü Nurçin Erdem, Hubergroup’un antrepo ve serbest depo operasyonlarını yürüttüklerini belirterek, “Hubergroup’un Akdeniz ve Avrupa operasyonlarının lojistik merkezi konumundayız” dedi.

Aliağa’da artan ithalat hacmi ve bölgedeki sanayi yatırımları, lojistik altyapıya duyulan ihtiyacı artırırken Nuremma Antrepo da bu ihtiyaca yönelik olarak hayata geçirildi. Yatırım sürecinin 2022 yılında arsa alımıyla başladığını ifade eden Nurçin Erdem, bölgedeki yüklerin farklı noktalara taşınmasının oluşturduğu maliyet ve trafik yüküne dikkat çekti. Erdem, yatırım kararının temelinde Aliağa’nın gelişen ticaret hacminin bulunduğunu belirterek, “Bölgedeki yüklerin transit olarak Kemalpaşa’ya gönderilmesi hem trafiği hem de maliyetleri arttırıyordu. Biz de bölgede önemli bir lojistik ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve adım attık” diye konuştu.

Nuremma’nın kısa sürede uluslararası bir iş ortağıyla önemli bir noktaya geldiğini belirten Erdem, Hubergroup ile gerçekleştirilen iş birliğinin şirket açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi. 1765 yılında kurulan ve 260 yılı aşkın geçmişe sahip Hubergroup’un baskı mürekkepleri ve baskı malzemeleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olduğunu ifade eden Erdem, Nuremma’nın şirketin antrepo ve serbest depo operasyonlarını yürüttüğünü kaydetti. Hubergroup operasyonlarının İstanbul’daki depodan Aliağa’ya taşındığını anlatan Erdem, sistem entegrasyonu sayesinde lojistik süreçlerin daha hızlı yönetildiğini belirterek, “Merkezden girilen irsaliyeler Nuremma’daki operasyonu doğrudan tetikliyor. Sabah gelen irsaliyeleri aynı gün içerisinde sevkiyata dönüştürüyoruz. Hubergroup’a özel barkodlu sistemler de geliştirdik. Bu sayede Hubergroup İstanbul ve İzmir’deki üretim faaliyetlerinin lojistik operasyonlarını Aliağa üzerinden yürütüyor. Yurt dışından gelen ürünler de doğrudan bize ulaşıyor. Burada antrepo ve serbest depo süreçlerini yönetiyoruz. İzmir’deki üretim tesislerinden çıkan ürünler de buraya gelerek, buradan ihracata gönderiliyor” dedi.

Nuremma Antrepo’nun entegre tesis yapısıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini belirten Erdem, tesiste soğuk hava, yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli madde depolarının yanı sıra genel kargo ve açık alan bulunduğunu söyledi.

Otomotivden kimyaya, meyve-sebze sektöründen farklı sanayi kollarına kadar geniş bir müşteri grubuna hizmet verdiklerini ifade eden Erdem, “İzmir’de entegre tesis olarak himet veriyoruz. Yalnızca açık alanlarımız 33 dönüm, kapalı alanlarımız ise 15 bin metrekare. Toplamda 80 dönümlük alanda faaliyet gösteriyoruz. Mevcut arazimiz 300 dönüme kadar genişlemeye uygun” diye konuştu.

Aliağa’nın gelecekte lojistik açıdan daha önemli bir merkez haline geleceğini belirten Erdem, bölgedeki sanayi yatırımlarının ve Manisa’daki yeni yatırımların lojistik ihtiyacı artıracağını söyledi. İzmir içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Manisa ile bağlantıların güçlendirilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Erdem, Aliağa-Manisa arasında gündeme gelen yol projesinin lojistik açıdan önemli avantaj yaratacağını dile getirdi. Liman yatırımlarının da Aliağa’nın konumunu güçlendirdiğini belirten Erdem, Nemport ile başlayan sürecin SOCAR ve Batı Limanı yatırımlarıyla devam ettiğini, liman kapasitelerindeki artışın bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.