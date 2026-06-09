Dünya devleri blok mermer almak için Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’na akın edecek

İZMİR / EKONOMİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin 2025 yılında 1 milyar 60 milyon dolar doğal taş ihraç ettiği 7 ülkeden 30 ithalatçıyı Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’na getirmek için kolları sıvadı.

Türkiye’nin doğal taş ihracatının yüzde 51’ini yaptığı Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Fas ve Mısır’dan gelecek ithalatçılar 17-20 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’nda onlarca Türk doğal taş ihracatçılarıyla yüzlerce ikili iş görüşmesi yapacak.

“İlk Alım Heyetini İzmir Marble Fuarı’nda düzenledik”

Türk doğal taş sektörünün 150 farklı çeşit, 650 renk ve desen seçeneği sunduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 14-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na; Hindistan, Rusya, ABD, Çin, Meksika, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Azerbaycan, Fas, Yunanistan, Romanya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Polonya’dan ithalatçıların katıldığı “Alım Heyeti” organize ettiklerini, 2026 yılındaki ikinci “Alım Heyeti”ni Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı için planladıklarını vurguladı.

Her fuara ihracatımızın artması için omuz veriyoruz

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenledikleri “Alım Heyeti” etkinliklerinde dünyanın dört bir tarafından ithalatçılarla, doğal taş ihracatında dünyanın ilk üçünde yer alan Türk doğal taş ihracatçılarını bir araya getirdiklerinin altını çizen Alimoğlu, “Türk doğal taş ihracatının artırmak adına düzenlenen her fuara Türkiye’nin doğal taş ihracatının lideri ihracatçı birliği olarak omuz veriyoruz. Dünya’nın dört bir tarafından gelen ithalatçılar ikili iş görüşmeleri yanında mermer ocaklarını da ziyaret ederek, sektörümüzün gücünü yerinde görmüş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı kapsamında “Alım Heyeti” düzenlediği ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri 2025 yılında 432 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithalatıyla zirvede yer aldı. Çin, 390 milyon dolarlık doğal taş talebiyle zirve takibini sürdürdü. Hindistan 145 milyon dolarlık Türk doğal taşı ithal ederek “Alım Heyeti”ne katılan ülkeler arasında üçüncü sıraya tutundu.

Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’nda 20.000 metrekarelik sergi alanında, doğaltaş sektörünün göz bebeği olan 1.500 adet blok mermer alıcıların beğenisine sunulacak.

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarda; makine üreticileri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de yer aldığı toplam 240 firma boy gösterirken, bu firmaların 184’ünü doğrudan doğaltaş üreticileri oluşturacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 84 firma

fuarda yerini alırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri bölgenin üretim ve ihracat gücünü temsil edecek.