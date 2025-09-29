Dünya markalarının resmi iş ortağı: ATOMEDYA

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da kurulan ATOMEDYA, Akdeniz, Marmara ve Türkiye’nin her bölgesinde reklam ve dijital pazarlama alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle öne çıkıyor. Kurumsal tanıtım, dijital reklam yönetimi, marka stratejileri ve içerik üretimi gibi geniş bir hizmet yelpazesiyle işletmelere katma değer sağlayan ajans, kısa sürede hem yerelde hem de ulusal ve global pazarda önemli bir başarı grafiği yakaladı.

“Reklamcılığı marka değeri yaratmanın bir parçası olarak görüyoruz”

Ajans Başkanı Arif Talha Olçar, vizyonlarını şu sözlerle özetledi: “ATOMEDYA olarak temel amacımız, işletmelerin markalaşma yolculuklarına profesyonel bir katkı sunmak. Reklamcılığı sadece satış odaklı değil, aynı zamanda kurumsal kimlik ve marka değeri oluşturma sürecinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle hem dijital hem de geleneksel mecralarda stratejik planlamalar yaparak müşterilerimize maksimum fayda sağlıyoruz. Konya’da doğan bir marka olarak hizmetlerimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya taşıyoruz.”

Yapay Zekayı ve özel yazılımları en etkin kullanan ajans

Yapay zekayı Konya’da en etkin kullanan ajans olduklarını vurgulayan Olçar, şöyle devam etti: “Dijital çalışmaların tüm organlarını en verimli şekilde kullanıyoruz. Doğru kullanım ile başarılı projeler üretiyoruz. Google, Yandex, Meta ve TikTok’un resmi iş ortağı olmamız da bu başarının göstergesi. Bunun yanında müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel yazılım çözümleri ve projeler geliştiriyoruz. İş süreçlerini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve markalara rekabet avantajı sağlayan teknolojik altyapılarla yüzde 100 başarı hedefliyoruz.”

Konya iş dünyasında kısa sürede önemli bir yer edinen ATOMEDYA, resmi partnerlikleri ve dinamik ekibiyle markaları geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam ediyor.

Markalara uçtan uca çözümler sunan geniş bir hizmet yelpazesine sahip ATOMEDYA; marka yönetimi, kurumsal kimlik tasarımı, PR çalışmaları ve yönetici danışmanlık hizmetleriyle işletmelere stratejik destek sağlıyor. Dijital tarafta ise sosyal medya yönetimi, arama motoru optimizasyonu (SEO), dijital pazarlama çözümleri ve web tasarımı gibi alanlarda etkin hizmetler veriyor. Bunun yanı sıra kurumsal web sitesi geliştirme, B2B-B2C-C2C yazılımları, proje bazlı yazılım programları ve müşterilere özel yazılım çözümleriyle iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Yaratıcı alanda 3D ürün animasyonu, video prodüksiyon ve içerik üretimi gibi hizmetlerle de markaların dijital dünyada güçlü bir görünürlük elde etmesini sağlıyor.