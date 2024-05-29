Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2024’te kazananlar belli oldu

İZMİR / EKONOMİ

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2024 etkinliği, Fuar İzmir’de 20 şehirden 190 takımın katılımı ile yapıldı. İzmir, 28-30 Kasım’da yapılacak Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne de ev sahipliği yapacak.

İkinci olan ekipler İtalya’ya gidecek

Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar kategorisinde birinci olan İzmir Çakabey Ortaokulu ve RoboMission Gençler kategorisinin birincisi Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi ekiplerine ödüllerini, Elvin Sönmez Güler verdi. Kategorilerinde birinci olan ekipler İzmir’deki Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne, ikinci olan ekipler de İtalya’daki turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Geleceğin Mucitleri belli oldu

Geleceğin Mucitleri Yıldızlar Kategorisi’nde Manisa Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi birinciliği, İzmir Çakabey Ortaokulu ikinciliği, Ankara Beştepe Ortaokulu üçüncülüğü kazandı. Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar’da birincilik İzmir Çakabey Ortaokulu, ikincilik İzmir TAKEV Ortaokulu, üçüncülük İzmir Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu’nun oldu. Geleceğin Mucitleri Gençler’de birincilik ödülü İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi, ikincilik ödülü Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, üçüncülük ödülü İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımlarına verildi.

RoboSpor ve RoboMission

RoboSpor Kategorisi’nde İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi birinci, Ankara Büyük Ortaokulu ikinci, Ordu Bahçeşehir Ortaokulu üçüncü oldu. Geleceğin Mühendisleri Kategorisi’nde ise birinciliği ve ikinciliği İzmir Çakabey Lisesi takımları, üçüncülüğü de İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi elde etti.

RoboMission Gençler Kategorisi’nde birincilik Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi, ikincilik Ordu Altaş Fen Lisesi, üçüncülük ise İzmir Çakabey Lisesi takımlarına gitti. RoboMission Yıldızlar Kategorisi’nde birincilik İzmir Özel Çakabey Lisesi, ikincilik Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi, üçüncülük Ordu Altaş Ortaokulu takımlarının oldu. RoboMission Küçük Yıldızlar’da birinciliği İzmir Çakabey Ortaokulu, ikinciliği İzmir TAKEV Ortaokulu, üçüncülüğü Kayseri Bahçeşehir Kayseri Ortaokulu takımları aldı.