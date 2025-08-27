Dünya tasarım liderleri İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

Dünyanın önde gelen tasarım ve inovasyon liderleri 17–19 Eylül tarihlerinde İzmir’de buluşacak. Uluslararası Tasarım Odaklı Düşünme Ağı Senelik Konferansı (Global Design Thinking Alliance Annual Conference), Türkiye’de ilk kez Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek.

30’dan fazla ülkeden akademisyenleri, kamu temsilcilerini, özel sektör liderlerini ve sivil toplum örgütlerini İzmir’de buluşturacak olan konferansta yapay zeka, sürdürülebilirlik, toplumsal dönüşüm ve inovasyonun geleceği üzerine paneller, atölyeler ve deneyim turları yer alacak. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve firmalarından gelecek konuşmacılar, deneyimlerini Türkiye’den katılımcılarla paylaşarak uzun vadeli iş birliklerinin de kapısını aralayacak.

Konferansın Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleşmesinin kentin “yaratıcı şehir” vizyonuna güç katarken, gençler ve profesyoneller için de geleceğe ilham veren bir platform sunacağını anlatan Uluslararası Tasarım Odaklı Düşünme Ağı Senelik Konferansı Koordinatörü ve Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Dr. Öğretim Görevlisi Can Güvenir, “Bu yılki konferansın ana teması: İyilik için Tasarım Odaklı Düşünme. Dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenleri, iş dünyası liderlerini ve yaratıcı toplulukları aynı masada bir araya getiriyoruz. Amacımız yalnızca inovasyonu konuşmak değil; toplumsal, çevresel ve kültürel değerlerimizi gözeterek daha iyi bir gelecek için ortak akıl üretmek. İzmir’in bu süreçte ev sahipliği yapması da kenti, iyiliğin ve dönüşümün küresel buluşma noktası haline getiriyor” dedi.