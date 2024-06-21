Dünyanın en ünlü süper yapay zeka şirketleri Antalya’da buluşacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Geçtiğimiz Mayıs ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti.

Yasanın 2024’ün son çeyreğinde kabul edilmesi beklenirken Antalya 29 Haziran’da, Dünyanın en büyük Merkeziyetsiz Yapay Zeka Projesi ile Digiverse ortaklığı ile AI ve Web 3 teknolojilerinin öncüsü olan, Türkiye’de kripto borsası kurulmasına katkı koyan DigiCEX tanıtımı gerçekleştirilecek. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen yapay zeka ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikler de tanıtılacak.

2 bin kişi katılacak

Merkezi Antalya’da bulunan 2023 Yılı ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülünü alan Digiverse Ceo’su ve DigiCEX kurucusu İrfan Demirok, "Herhangi bir borsanın başarılı olması için güven esastır. Son yıllarda birçok borsa bu temel güveni sürdürme sorumluluğunu ihmal etti. Birçok CEX, uluslararası lisanslama faaliyetlerini sınırlayan ve kendileri ve kullanıcıları için ciddi yasal sonuçlar doğuran düzenleyici boşluklar yaratan uzak ada ülkelerinde yer almaktadır. Bu durum bizim için bir fırsat yaratıyor’’ dedi.

Etkinliğe dünyanın en büyük süper yapay zeka teknoloji ve kripto para şirketlerinden 2 bin temsilcinin katılacağını belirten Demirok, şunları kaydetti:

‘’DigiCEX, Antalya’da Digiverse'ın 3D dijital ve fiziksel metaverse yerinde büyük tanıtım yapacak. Etkinlikte Agix, ASI, Sophia the Robot, SingularityDAO, Twin Protocol, HyperCycle ve diğer birçok önemli yapay zeka projesi de yer alacak. DigiCEX, AI odaklı bir borsa olarak, küresel AI ve Web 3 projeleriyle güçlü bir iş birliği içinde olacak ve ortaklığını duyuracak. Bu büyük etkinlik, Türkiye’nin yapay zeka ve blockchain teknolojilerindeki yerini daha da güçlendirecek ve küresel çapta dikkatleri üzerine çekecek. Digiverse ve DigiCEX'in öncülüğünde gerçekleşecek bu tanıtım yapay zeka dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.‘’

İş dünyası forumları ve stratejik toplantıların düzenleneceği etkinlikte Agix, ASI, SophiaVerse, SingDAO, Twin Protocol ve birçok AI projesinin tanıtımı yapılacak. Türkiye, Dubai, Avrupa, Avustralya, Amerika ve Rusya gibi global ölçekli özel katılımcıların yer alacağı etkinlikte Sentience Cüzdanı ile yenilikçi bilet rezervasyonu ve giriş yönetimi kullanılacak.

Ayrıca, DigiCEX ticaret platformunun ve AI projelerinin canlı gösterimleri etkileşimli oturumlar ve gerçek zamanlı tanıtımlar için gelişmiş teknoloji kurulumları yapılacak.