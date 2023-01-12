Dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti Genoride markası ile piyasaya çıkıyor

Abdullah SÖNMEZ

Günümüzde birçok farklı yapıda elektrikli bisiklet üretilmesine rağmen küçük çocuklara özgü üretilmiş bir elektrikli bisiklet bulunmadığını söyleyen Genoride Kurucu Ortağı Gökhan Yağcı, sektörde bu açığı fark ederek kendi çocuğunun ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeye girdikleri bilgisini verdi. Geleneksel bisiklet sürüş sistemlerinden tamamen farklı bir sistem tasarladıklarını belirten Yağcı, 3 – 7 yaş arasındaki çocukları da artık elektrik destekli sürüş imkânına ulaşılabilir maliyetlerle kavuşturacaklarını söyledi.

Ürünlerinin klasik bisikletlerden hem tasarım hem de kullanım açısından çok farklı olduğuna dikkat çeken Yağcı, “ Piyasadaki yandan tekerlekli ya da gokart tipi bisikletlerin kullanımında zorluklar olduğunu tespit ettik. Bu ürünlerin çocuklar için kullanım rahatlığı yok. Biz de kendi tasarımımız olan jeneratif sürüş sistemi ile elektronik kart tasarlayarak standart pedallı gokart şasesine entegre ettik. Pedalla üretilen gücü elektriksel enerjiye çevirerek bu enerjiyi arka motorlara ilettik. İhtiyaç duyulan kalan gücü de bataryadan destekleyerek çocuğun her türlü arazide çok rahat bir şekilde ilerleyebilmesini sağladık. Böylece bambaşka bir teknolojiyle çocuklara yeni bir sürüş keyfi sunduk” diye konuştu.

Çocukların Genoride ile bisiklet sürmeyi piyasadaki diğer ürünlerden çok daha hızlı öğrenebildiğini dile getiren Yağcı, aynı zamanda çocukların motor becerilerinin de geliştiğini söyledi. Üründeki kontrolsüz gücü önlemek için de birtakım önlemler aldıklarını kaydeden Gökhan Yağcı, çocukların güvenliğini sağlamak için ebeveynlerin uzaktan kumanda, akıllı saat ve mobil uygulama ile bisikleti kolaylıkla durdurulabildiğinin altını çizdi.

Bir yıllık üretim kapasitesini karşılayacak ön sipariş aldı

Yılsonuna kadar üretime başlamayı hedeflediklerini aktaran Gökhan Yağcı, “Üretim altyapımızı kısa sürede tamamlayıp en geç yılsonuna kadar Eskişehir’de kuracağımız fabrikamızda seri üretime başlamayı planlıyoruz. Şu anda aldığımız ön siparişler bizim bir yıllık üretim kapasitemize karşılık geliyor. Sadece yurt içi piyasasına sürülecek olan bu ilk parti üretimimizle teknolojimizi doğrulamış olacağız. 2024’te üretim kapasitemizi artırıp Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz” dedi. Hareket kabiliyetlerini artırmak üzere yatırımcı aradıklarını da sözlerine ekleyen Yağcı, “ Türkiye’nin en aktif kitle fonlama platformu fonbulucu’da çıktığımız yatırım turunda şirket paylarımızdan yüzde 8’ini yatırımcılara arz ettik. Bu arzdan 251’i nitelikli olmak üzere toplam 2191 yatırımcı pay aldı” dedi.