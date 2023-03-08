Dünyanın ilk ve tek ahşap pipet seri üretimine bir kadın girişimci imza attı

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Günden güne kullanımı artan ve bir doğa katliamına sebep olan tek kullanımlık plastik pipetlere karşı alternatif bir çözüm arayışıyla yola çıkan nEGO Wood, 2019 yılında başladığı Ar-Ge çalışmalarını başarı ile tamamlayarak seri üretime başlamaya hazırlanıyor. nEGO Wood Genel Müdürü İpek Aslanyürek, hayata geçirecekleri üretim prosesleri sayesinde ilk etapta ormanlara zarar vermeden sadece sanayide kullanılmak için yetiştirilmiş ağaçlardan ahşap pipet üreteceklerini söyledi. Firma olarak dünya genelinde bir ilke imza attıklarını ahşap pipet ürünlerinde seri üretime geçen ilk firma olduklarını kaydeden İpek Aslanyürek, “Ahşap pipetlerimiz tüketicilerin görüşleri ve istekleri göz önünde bulundurularak üretilmekte ve hedefimiz gelecek nesillere mutlu ve temiz bir doğa bırakmaktır. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir içerikten üretilen nEGO Wood Ahşap Pipet ürünlerimizin tamamı FSC (Forest Stewardship Council) sertifikasına sahip hammaddeden üretilecektir” dedi.

Ahşap pipetler çeşitli formlarla estetiği artıracak

Üretecekleri ahşap pipetler ile ilgili eşzamanlı olarak yürütecekleri Kullan-Dönüştür kampanyasıyla birlikte ürünlerinin sadece geri dönüşüme gönderilmesinin yerine çeşitli ürünlere dönüştürülmesini sağlayacaklarını ifade eden İpek Aslanyürek, “Ahşap pipetlerimiz bir kuş yuvası yapılıp doğada bir canlıya yuva kurabileceğimiz gibi evlerimizde kullanmak için bir kalemlik, bir resim çerçevesi veya bir abajur süslemesi de olabiliyor. Bu projemizle ürünümüzün geleceğe etkisi olan ve karbon ayak izimizin azaltılmasına pozitif bir katkı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kadınlar her birimde aktif rol alıyor

Kadınların ürünlerinin üretiminden pazarlanmasına olan tüm süreçlerde aktif rol aldığını ifade eden nEGO Wood Genel Müdürü İpek Aslanyürek, şöyle devam etti: “Kadınlar toplumsal kalkınmayı sağlamada oldukça önemli bir etken olmasına rağmen hala hem dünyada hem de ülkemizde yeterli düzeyde aktif rol alamıyorlar. Bu yüzden firmamızın kırmızı çizgilerinden birisi daha çok nitelikli kadına istihdam alanı yaratmaktır. Kadınların çalışma hayatında olmasının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini artıracağı kanaatindeyim.”