“Dünyanın Nazar Boncuğu” yeniden canlandırılıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın turizm, çevre ve tarım alanındaki stratejik hamlelerinden biri olan Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Projeyle, Meke Gölü’nün eşsiz güzelliklerini koruyarak geleceğe taşımak mümkün olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak bilinen Meke Gölü’nü koruma ve yaşatma hedefiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Karapınar’a kazandırdıkları atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak suyu göle aktaracaklarını söyledi.

Meke Gölü’ne günlük 7 bin metreküp su aktarılacak

Projenin, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Altay, “İlk etabını tamamladığımız ve çalışmaları devam eden Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Tesisimiz, Meke Gölü’ne toplamda 8,5 kilometrelik bir iletim hattı üzerinden besleme yapacak. Günlük 7 bin metreküp, yıllık 2,5 milyon metreküp arıtılmış suyun Meke Gölü’ne aktarılacağı proje kapsamında hem bölgemizin ekolojik dengesi korunacak hem de turizme katkı sağlanacak. Bu projeyle Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden o eski güzel görüntüsüne kavuşacak. Aynı zamanda bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi de sağlanmış olacak” dedi.