Dur Çelik’ten tarımdan savunmaya çok yönlü çözümler

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tarım ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Dur Çelik, geliştirdiği ilaçlama ve sulama çözümleriyle Türkiye’nin 81 ilinde çiftçilere destek sağlıyor. Şirket ürünleri, aynı zamanda yangın söndürme ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmasıyla dikkat çekiyor.

8 yıldır faaliyet gösteren firma, 1,5 tondan 21 tona kadar geniş hacim seçenekleri sunan ekipmanlarıyla aylık 200 adede varan üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Dur Çelik, ürünlerinin farklı kullanım alanları nedeniyle bu yıl 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında yer aldı.

Firma Genel Müdürü Mehmet Dur, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Ürünlerimizin acil durum ve yangın müdahalesinde de kullanılabilmesi, bize farklı sektörlerle bir araya gelme imkanı sağlıyor. Bu buluşmada birçok yeni temas kurduk, oldukça verimli geçti. Tekerlekli ve sabit tam otomatik sistemler geliştiriyoruz. Tam otomatik ekipmanlarımız 60 metreye kadar tazyikli su sıkabiliyor" dedi.

Şirketin üzerinde çalıştığı yeni projeden de bahseden Mehmet Dur, "Elektriğe ulaşımın zor olduğu kırsal yerlerde güneş enerjisi sistemi ile çalışabilecek yeni ürünümüzün çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu sistemin kırsal alanlarda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.