Durmaz ailesinin acı günü
Durmazlar Makine'nin kurucusu Ali Durmaz'ın eşi Saibe Durmaz vefat etti.
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EKONOMİ (BURSA) – Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Durmaz’ın anneleri, Durmazlar Makine Kurucusu merhum Ali Durmaz’ın eşi Saibe Durmaz hayatını kaybetti.
Saibe Durmaz’ın cenazesi 24 Temmuz Çarşamba günü Emir Sultan Camii’nden kaldırılarak Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.