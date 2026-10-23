Düzce, ahşap yapıların yaygınlaştırılmasında pilot kent seçildi

Orman ürünleri ve ahşap sektöründe güçlü potansiyeliyle öne çıkan Düzce, Türkiye’de ahşap yapıların yaygınlaştırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın pilot kentlerinden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Küresel Çevre Fonu (GEF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) iş birliğinde yürütülen “Belediyeler İçin Ahşap Bina Projeleri Teknik İnceleme ve Uygulama Rehberi” çalışması kapsamında Düzce Belediyesi’nin bilgi birikimine başvuruldu.

Çalışma kapsamında oluşturulan heyet belediyenin tecrübelerinden yararlanmak üzere kentte geldi. İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın’ın katılımıyla yapılan toplantıda, Düzce Belediyesi’nin deneyimleri çalışma ekibiyle paylaşıldı. Gerçekleştirilecek çalışma ile Türkiye’de Düşük Maliyetli Enerji Verimli Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi Projesi; Çapraz Lamine Ahşap CLT başta olmak üzere modern ahşap yapı teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Proje kapsamında mevzuat ve uygulama engellerinin azaltılması, kamu ve özel sektörün teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve pilot çalışmalarla ahşap yapıların teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Faaliyet kapsamında farklı idari ölçekleri temsil eden bir büyükşehir, bir il ve bir ilçe belediyesiyle çalışılması; belediye uzmanları ile ahşap yapı ve konut uzmanlarının bir araya getirilmesi; yerel koşullara uygun proje kontrol formları ile diğer belediyelerce de kullanılabilecek genel bir teknik inceleme ve uygulama rehberinin hazırlanması öngörülüyor. Düzce Belediyesi, sahip olduğu deneyim ve ahşap sektörüne yönelik bilgi birikimiyle rehberin hazırlanma sürecine katkı sunarken, kentin ahşap alanındaki potansiyelinin Türkiye genelindeki çalışmalara aktarılmasına da öncülük ediyor.