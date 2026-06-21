Düzce TSO’dan DESOB’a hayırlı olsun ziyareti

DESOB Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da DESOB’la birlikte Düzce ekonomisine hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek “ Seçimler tamamlandı. Bu andan itibaren birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Düzce’ye hizmet edilmesi gerekiyor. Bülent Keser ve Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, “Düzce’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan DESOB’un yeni yönetimini ve Başkanı Bülent Keser’i tebrik ediyoruz. TSO olarak her konuda kendilerine destek vermeye gayret edeceğiz. Hep birlikte ilimizin iş insanlarına azami düzeyde hizmet üreteceğiz” şeklinde konuştu. DESOB Başkanı Bülent Keser de Düzce’nin iki büyük sivil toplum kuruluşunun, Düzce’nin menfaatleri doğrultusunda ortak akılla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, bugüne kadar olan başarılı iş birliklerinin bugünden sonra artırılarak devam edeceğini söyledi. Ziyaret programı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi