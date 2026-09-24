Düzce turizm yatırımlarıyla ekonomisini büyütmeye hazırlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, katıldığı 5. Bursa Turizm Zirvesi’nde Düzce’nin turizm potansiyelini, devam eden yatırımları ve Batı Karadeniz’in bölgesel turizm destinasyonuna dönüştürülmesine yönelik hedeflerini anlattı Düzce’nin yıllık yaklaşık 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ihracat bakımından Türkiye’de 19. sırada bulunduğunu belirten Özlü, kentte iş amacıyla bulunan ziyaretçilerin konaklama için çevre illere yöneldiğine dikkat çekti. Özlü, bu ziyaretçileri Düzce’de tutmak için özellikle iş dünyasına yönelik konaklama yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu kapsamda yatırımcıları teşvik ettiklerini belirten Özlü, “Şu anda 6 tane marka otel yatırım yapıyor. Hilton, Sheraton, Ramada, Radisson, Dedeman ve Elite World. Ramada açıldı, diğerleri de gelecek yıl yatırımları bitirecekler” dedi.

Turizm yatırımları ekonomiye katkı sağlayacak

Belediyelerin turizmin gelişmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Özlü, yatırımcıların önünü açacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Otel ve bungalov yatırımlarının yanı sıra doğa turizmine yönelik projeler de yürüttüklerini belirten Özlü, turizm yatırımlarının kent ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Özlü, “Bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadar. Yani belediye başkanının vizyonuyla orantılı bir büyüme, gelişme, kalkınma söz konusu şehirler için” dedi.

Düzce’nin sahip olduğu turizm değerlerine de dikkat çeken Özlü, kentin kuzeyinde tarih ve deniz, güneyinde ise yayla ve şelalelerin bulunduğunu belirtti. Konuralp Antik Kenti’nde yaklaşık 7 yıldır devam eden kazı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Özlü, yaklaşık 10 bin kişilik antik tiyatronun ortaya çıkarıldığını söyledi.

Antik tiyatronun restorasyonuna başlanacağını, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergileneceği müzenin de yapımının sürdüğünü belirten Özlü, ilk aşamada Düzce’ye her hafta 10 bin ziyaretçi getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özlü, şu anda bölgeyi haftada yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti. Kentteki üniversite öğrencilerinin de ekonomik hareketliliğe katkı sunduğunu belirten Özlü, Düzce Üniversitesi’nde 33 bin öğrencinin bulunduğunu ve öğrencilerin yalnızca yüzde 7’sinin Düzceli olduğunu söyledi. Özlü, şehir dışından gelen öğrencilerin kent ekonomisine önemli bir canlılık kazandırdığını ifade etti.

Bölgesel turizm ağı kuruluyor

Turizm çalışmalarını kent sınırlarının ötesine taşıdıklarını belirten Özlü, Düzce’nin orta ölçekli bir şehir olması nedeniyle turizmi bölgesel olarak ele aldıklarını söyledi. Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop ile birlikte Batı Karadeniz’in ortak bir turizm destinasyonu olarak geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. TÜRSAB ile de bu konuda çalışma yaptıklarını belirten Özlü, gelecek yıl 7 ili kapsayan Batı Karadeniz turlarının düzenleneceğini söyledi. Özlü, bölgesel turizm hareketliliğinin Düzce başta olmak üzere bölgedeki kentlerin ekonomisine katkı sağlamasını ve turizm gelirlerinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.