Düzce’de yapımı devam eden 112 dükkan satışa çıktı

Murat KÜÇÜK

Düzce merkezdeki küçük sanayinin şehrin dışında yeninden inşa edilmesini amaçlayan projedeki 112 dükkan satışa çıktı. Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmada, eski sanayi çarşısı esnafına satın alma önceliği sağladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü, işyerlerini Ağustos 2023’te teslim edeceklerini ifade etti.

Beslanbey mevkiinde, 63 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Düzce Modern Sanayi Sitesi’nde altyapı çalışmalarını aylar önce tamamladıklarını söyleyen Başkan Faruk Özlü, çatılara solar paneller yerleştirdiklerini ve projeyi temiz enerji anlayışıyla inşa ettiklerini dile getirdi. 96’sı zemin ve 24’ü asma kat olmak üzere toplam 120 metrekare büyüklüğündeki işyerleri için 1 milyon 750 bin TL talep ediliyor. Köşe dükkanlara ise 1 milyon 950 bin TL fiyat belirlendi. Başkan Özlü tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlar 2023 Mart sonuna kadar değişmeyecek.