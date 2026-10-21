Düzceli kadın girişimcilerle turizm ve üretim incelemesi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen “Turizmde Kadın Eli” Projesi kapsamında, Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik teknik gezi düzenlendi. Beypazarı, Mudurnu ve Nallıhan’ı kapsayan gezide kadın girişimciler; yerel üretim, kooperatifçilik, yöresel ürünlerin markalaşması ve kadın emeğinin turizmle buluşturulmasına yönelik başarılı uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.
Düzce TSO tarafından yürütülen “Turizmde Kadın Eli” Projesi kapsamında, kadın girişimcilere yönelik teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Beypazarı’nda yerel kooperatifler ve üreticilerle bir araya gelen kadın girişimciler; yöresel ürünlerin üretimi, markalaşması, satış ve pazarlama süreçleri ile kadın emeğinin turizmle bütünleştirilmesine yönelik uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.
Programla Mudurnu Tarihi Bakırcılar ve Kadın Girişimciler Çarşısı ziyaret edilirken, Nallıhan’da 427 yıllık Kocahan (Nalcıların Hanı) gezildi. Ziyaretlerde kadın emeği, yerel üretim, kooperatifçilik ve kültürel mirasın turizmle buluşturulmasına yönelik çalışmalar sahada gözlemlendi. Gerçekleştirilen teknik geziyle kadın girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılması, yeni iş birlikleri ile kadın emeğinin turizm ekonomisine daha etkin şekilde kazandırılması hedeflendi.