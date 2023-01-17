Düzce’nin orman ürünleri potansiyeli Ahşap Zirvesi’nde masaya yatırılacak

Murat KÜÇÜK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önderliğinde, EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile 8 Şubat 2023’te gerçekleştirilmesi planlanan ve Düzce’nin orman ürünleri zenginliğini katma değerli hale getirecek fikirleri ortaya çıkarması beklenen ‘Ahşap Zirvesi’ öncesi, iş insanları, kamu kurum yöneticileri, akademi ve konunun paydaşları bir araya geldi. EKONOMİ Gazetesi Başdanışmanı Dr. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünü üstlendiği toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Faruk Özlü, şehrin kaynaklarını doğru kullanarak, güçlü yanını Türkiye çapında öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Sakarya’dan Kastamonu’ya kadar olan bölgede zengin ormanlar olduğunu hatırlatan Başkan Özlü, Düzce’de özellikle ahşap ve mobilya sektörlerinin geliştirilebileceğine dikkat çekti. 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek Ahşap Zirvesi’nin şehre yeni ufuklar kazandıracağını dile getiren Özlü, “Zirve öncesi Düzce’nin değerli iş insanlarını, sektörün önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarındaki yetkilileri ve akademinin kıymetli üyelerini, EKONOMİ Gazetesi ile bir araya getirerek öncül bir değerlendirme ve istişare yapmak istedik. Ahşap Zirvesi ile yol haritası belirleyeceğiz. Zirve sonrası Düzce’yi orman ürünleri sektöründe saygın bir noktaya getirecek fikirleri ortaya çıkartacağız ve bu fikirleri yeşertecek ortamı yaratacağız. Düzce, bu potansiyeli bir üst lige çıkmalıdır. Bunun için Düzce’deki tüm dinamikleri harekete geçirmek istiyoruz” dedi. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünde fikirlerini paylaşan katılımcılar Ahşap Zirvesi öncesi görüşlerini paylaştı.

NE DEDİLER

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MAHMUT ŞENTÜRK: ORMAN SERVETİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU YER BATI KARADENİZ

Türkiye’nin en kaliteli orman alanları Batı Karadeniz’de. Kastamonu’nun yüzde 65’i, Bolu’nun yüzde 66’sı, Düzce’nin yüzde 58’i, Zonguldak’ın yüzde 67’si orman. Bu veriler gösteriyor ki bölgemiz, Türkiye orman servetinin en yüksek olduğu yer. Karadeniz Ereğlisi, Akçakoca, Cide ve Bartın çevresinde çok fazla kayın ağacı bulunuyor. Kayın güçlü ve sert bir ağaç. Özellikle mobilya sektöründe tercih ediliyor. Düzce’nin mobilyadaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirilmeli. Kurum olarak birinci görevimiz endüstriyel odun üretmek değil, ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması. Bu bakım çalışmalar neticesinde çıkan ürünün bir sanayi kolunu beslediği aşikâr. Ahşap sanayisinde ihtiyaç duyulan yıllık 35 milyon metreküp ağacın yaklaşık 25 ila 30 milyon metreküpü kendi ormanlarımızdan karşılanabiliyor. Bu noktada ‘biz sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi karşılarız’ demek doğru bir yaklaşım değil. Türkiye’nin en büyük kaybı ağacın kereste şeklinde ihraç edilmesi. Nitelikli ürün ihracatı önemli.

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ TURGAY KAĞAN: ORMANDA ÇALIŞAN NÜFUS YAŞLANIYOR

Yıllık 300 bin metreküp civarında üretim yapıyoruz. Kanunda yer alan ‘orman köylüsünden başkası çalıştırılamaz’ ibaresi üretim rakamlarına yansıyor. Orman köylerindeki nüfus giderek yaşlandığı için çalışma gücü azaldı. Biz kanun gereği orman köylüsü ile çalışmak zorundayız ancak orman köylerinde genç personel bulamıyoruz. Bu da hammadde üretimine yansıyor. Hammadde tedarik süreçleri doğru planlanır ise Düzce’de geliştirilecek orman ürünleri sanayisi, şehrin ekonomisinde itici güç olur.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI İLHAN GENÇ: SERMAYE EKSİKLİĞİNE RAĞMEN DÜZCE’NİN ATÖLYELERİ FABRİKAYA DÖNÜŞTÜ

Düzce’de ahşap atölyeleri zamanla fabrikalara dönüştü. Kent güçlü bir maddi sermayeye sahip olmadan sanayi şehri olma yolunda adımlar attı. Üniversite olarak yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Orman ve endüstri mühendislikleri bölümlerimiz kadar ilgi görmeyen oysaki ara eleman yetiştiren mobilya ve dekorasyon bölümümüzün ismine ‘tasarım’ ibaresini ekledik. Böylece bu bölümüz gençlerden yoğun ilgi görür hale geldi. Biz insan kaynağı yetiştirmeye devam edeceğiz.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANI HALDUN MÜDERRİSOĞLU: DÜZCE, AHŞAP SANAYİSİNDE SERTİFİKASYON İLE ÖNE ÇIKABİLİR

Düzce ahşap sanayisinde, SFC sertifikasyonları ile öne çıkabilir. Dünyanın birçok yerinde, ormanın kendisinden başlayıp nihai ürüne kadar uzanan tüm süreçler, kalite ve çevreye uyum bakımından bağımsız kurumlar tarafından sertifikalandırılıyor. Düzce, diğer mobilya şehirleri ile teknoloji, makine parkuru ve sermaye bakımından yarışmakta zorlanacaktır. Ancak sertifikasyon tarafında Türkiye’deki boşluğu Düzce kapatabilir.

KAPSAN KAPLAMA - KAMİL ÇİLİNGİR: TÜRKİYE’DEKİ 5 KAPLAMA FABRİKASINDAN 4’Ü DÜZCE’DE

Faaliyetimiz gereği kullandığımız ağaç türünün neredeyse tamamını ithal etmek zorunda kalıyoruz. Düzce’nin kaplama sektöründe gücü var. ABD’deki 15 kaplama fabrikasından 5’i aktif durumda. Türkiye’de 5 kaplama fabrikası bulunuyor. Bunların 4’ü Düzce’de. Kent bu alanda güçlü. Dünya pazarına açılabilecek konumda. Ahşap Zirvesi’nde bu konu tartışılmalı.

KURUOĞLU KERESTECİLİK - REFİK KURU: DÜZCE İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Mobilya sert ağaçlardan yapılıyor. Bölge sert ağaç bakımından güçlü bir kaynağa sahip. Mobilya konusunda öne çıkan il ve ilçeler hammadde bakımından fakir. Buna rağmen bu şehirler dünyanın her noktasına ürün ihraç edebiliyor. Düzce’nin de güçlü bir potansiyeli var ve bu doğru şekilde değerlendirilmelidir. Düzce’nin İstanbul ve Ankara gibi önemli pazarların tam ortasında yer alması yatırımcı için bir avantajdır. Düzce’nin iş insanları olarak şehrimizin gelişmesi ve bu sektörde hak ettiği yere gelebilmesi için elimizi taşın altına koyacağız ama önceliğimiz kaliteli üretim olacak.

ŞERİFOĞLU PARKE - MEHMET ŞERİFOĞLU: HAMMADDE ARZI VE KALİTESİ YETERLİ DEĞİL

Türkiye’de hammadde yeteri kadar tanınmıyor. Bu da üretimdeki kaliteye olumsuz yansıyor. Malzemenin ormandan üreticiye doğru şekilde gelmesi gerekiyor ki üretici de doğru yarı mamulü üretebilsin. Eğer bu akış doğru sağlanmaz ise tedarik için başka ülkeler tercih ediliyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Düzce’de kurulacak güçlü bir mobilya sanayisi için MDF, kaplama ve masif ağaç arzı şu an için ağaç çapı ve kalite açısından yeterli değil. Güçlü bir ahşap sanayisi için öncelikle bu sorunların giderilmesi gerekiyor.

SANCAKLI MOBİLYA -MESUT SANCAKLI: EN BÜYÜKLER HAMMADDEYİ DÜZCE’DEN ÇEKİYOR

Hammaddenin bulunduğu yerde işlenmesi dünyanın geleceği açısından en doğru yöntem. Düzce de güçlü orman varlığı ile ahşap konusunda sanayileşmeye yönelmeli. Özellikle kayından üretilmiş mobilya koleksiyonlarda değerli ürün kategorisinde yer alıyor. Düzce kayın bakımından zengin. Sonlanmış üründen ziyade yarı mamul üreticisi çok. Masif panel, MDF ve sunta gibi birçok çeşit ürün Düzce’de hızlı şekilde temin edilebiliyor. Türkiye’nin en büyükleri de zaten hammaddeyi Düzce’den çekiyor. Hammaddenin çok olduğu Düzce’de, satış kanallarını doğru oluşturabilirsek nihai mamul üretebilecek firmaları da Düzce’ye getirebiliriz.

SANCAKLI MOBİLYA - SARPER SANCAKLI: ÜÇ PROBLEM: MARKALAŞMA, PAZARA ERİŞİM VE DİJİTALLEŞME

Hem Türkiye hem de Düzce’deki mobilya endüstrisinde markalaşma eksik. Pazara erişim ve dijitalleşme problemi nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Yeni nesil mobilyanın üretilebilmesi ve pazarlanabilmesi için ‘tasarım odaklı’ hareket edilmesi gerekir. Düzce’nin mobilya konusunda uzmanlaşması durumunda tasarım ofisi sayısı artmalı. Biz kendi tasarım olan bir firmayız ancak Düzce’de güçlü bir ahşap endüstrisi istiyorsak görece daha küçük firmaların da tasarım hizmeti alması gerekiyor. Bir de e-ticaret konusunda Düzce’nin adımlar atması gerekli.

HAŞEP KAPLAMA - ATİLLA EKİZCELİ: ÜRÜNLERİ İŞLEYECEK FİRMALARIN SAYISINI ARTIRMALIYIZ

Genel ahşap konusunda Düzce çok iyi yerlerde. Mobilya imalatında ise zayıf kaldık. Kaplama alanında Düzce rakipsiz. Şehir son yıllarda kereste odaklı güçlü yatırımlar aldı. Hammaddeye sahip olmanın sanayileşmek için yeterli değil. Ahşap sanayisinde onlarca ağaç işleniyor ve bunların hepsini yakın bölgelerden tedarik etmek mümkün görünmüyor ama dünyada bunu çok uzaklardan tedarik ederek başarılı olan yüzlerce de firma var. Biz çeşitli ürünleri işleyecek ve kaliteli imalatları gerçekleştirecek firmaların sayısını artırmalıyız. Bir sonraki aşama da bu ürünlerin doğru şekilde pazarlanması olacaktır.

DÜZCE BELEDİYESİ İÇ DENETÇİSİ / ORMAN MÜHENDİSİ- HAKAN YASİN ÖZDEMİR: ORTAYA ÇIKACAK PROJE DOĞRU ŞEKİLDE PAZARLANMALI

Düzce’de yıllık ahşap varlığı artışı 650 bin metreküp. Şehir orman ürünlerinde güçlü bir hammadde üretimine sahip. Doğru planlanacak üretim ve perakende projelerinin e-ticaret ile de desteklenmesi gerekir. Düzce’nin ahşap konusunda bölgenin ve hatta yol üzerinden geçenler ile Türkiye’nin uğrak noktası olabilir. Ahşap Zirvesi sonrası ortaya çıkacak proje, sadece Düzceliler üzerinden düşünülmemelidir. Projenin doğru şekilde pazarlanması gerekir. Bu da güçlü bir pazarlama kadrosu ile olabilir.

MOBİLYA PERAKENDECİSİ - HASAN ŞENGÜLOĞLU: GÜÇLÜ PERAKENDE YAPISI ÜRETİCİYİ DE DÜZCE’YE ÇEKER

Düzce geçmişte bölgenin cazibe merkeziydi. Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Bolu’dan insanlar alışveriş için Düzce’ye gelirdi. Ancak değişen koşullar nedeniyle Düzce bu özelliğini kaybetti. Ahşap ve mobilya için yapılacak perakende projeleri, Düzce’yi yeniden bölgenin merkezi haline getirecektir. Perakendedeki güçlü projeler üreticiyi de şehre çekecektir. Çünkü hem hammadde bolluğu hem de güçlü perakende ağı üretici için çok önemlidir.

MOBİLYA PERAKENDECİSİ - BURAK COŞKUN: ÖZEL PROJELER YAPILMALI

Düzce’de ahşabın doğru şekilde konumlandırılması için özel bir perakende projesi oluşturulması, bu projede de Türkiye’nin tamamına hitap edebilecek ürün gruplarının yer alması gerekir.

ORSAN ENTEGRE - OKAN GÜREL: HER PROJEYE DESTEK VERECEĞİZ

Düzce’nin ahşap üretimi ve kullanımındaki potansiyelini ortaya çıkartacak her türlü projenin geliştirilmesine şirket olarak destek vereceğiz. Birlikte hareket etme kültürünü sağlarsak Düzce’yi bu konuda yükseklere çıkartabiliriz.