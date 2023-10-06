Düzenleme, işletmelerin rekabetçiliğine güç katacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reeskont kredilerinin toplam maliyetinin yaklaşık 15 puan düşürülmesini değerlendirdi. Burkay, “KOBİ tanımında yapılan düzenlemeyle firma limitleri artırılırken, yatırım malı ithalatı net ihracat tanımından çıkarıldı. Bu değişiklikle reeskont kredilerinden daha fazla firmamızın yararlanmasının da yolu açılmış oldu. İşletmelerimizin rekabetçiliğine güç katacak bu kararların iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyor, ekonomi yönetimimize ve Merkez Bankamıza teşekkür ediyorum” dedi.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de reeskont kredilerinde finansman maliyetinin düşürülmesinin firma limitlerini yükselterek maliyetleri aşağı çekeceğini, diğer yandan da finansmana erişimi kolaylaştıracağını söyledi. Çevikel, “Ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlayan ihracatçımız, bu adım sayesinde global pazarlarda rekabetçilik noktasında avantajlar elde edecektir. Bu da ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekleyecek ve iş dünyamız için yeni fırsatlara kapı aralayacaktır. Finansmana erişimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik her hamle, ihracata dayalı büyüme modelini destekleyecektir. Bu adımın ekonomiye olan güveni daha da artıracağını belirtmek isterim. Yatırımcılar için bir anlamda güvence kaynağı teşkil eden bu gelişme ile uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanmasına da katkı sağlanacaktır. Ekonomik tablonun iyileştirilmesi noktasında ihracat finansmanının desteklenmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu unutmamalıyız. Merkez Bankası'nın bu açılımı, ihracatçıların yeni pazarlara odaklanmasına da hizmet edecektir” diye konuştu.