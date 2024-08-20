DYO, Ar-Ge 250 Araştırması’nda, yürütülen proje sayısına göre 6’ncı oldu

İZMİR / EKONOMİ

Araştırma sonuçlarına göre belirlenen farklı kategori ve listelerde sektörün en iyi sıralamalarını elde eden DYO, Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100 listesinde, 158 projesiyle 6. sırada yer aldı. Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük 250 Şirket sıralamasında 62’nci, Ar-Ge Merkezinde Çalışan Toplam Personel Sayısına Göre İlk 100 şirket arasında 74’üncü ve Ar-Ge Merkezinde Alınan Marka Sayısına Göre İlk 50 şirket arasında 15. oldu.

96 yıllık birikimiyle, 11 ana sektöre 5 markayla bin 200 çeşit ürün ve 60 bin renk çeşidi sunan DYO Boya, İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası’ndaki fabrikalarında yer alan ve Türkiye’nin en iyi 10 Ar-Ge merkezi arasında bulunan tesislerinde, geçen sene 49 Ar-Ge projesini tamamladı. Bu projelerle pazara 85 yeni ürün kazandırdı. Kendisini sadece boya üreten bir marka değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalar yürüten, yeni ürün ve teknolojiler geliştiren küresel bir merkez olarak konumlandıran DYO, yakın zamanda Ar-Ge çalışmaları kapsamında, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve RDCONF – 3. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı’nda da çok sayıda ödüle layık görüldü.

DYO, Ar-Ge çalışmaları kapsamında inovatif ürün geliştirme, marka konumlama ve ürün tasarımlarını iyileştirme başlıklarında öz kaynakları ile proje geliştirmenin yanı sıra, üniversiteler ve diğer sanayi kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara da imza atıyor. Farklı sektörlere yönelik uzmanlaşan Ar-Ge ekibiyle inovatif ürünler ortaya çıkarmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.