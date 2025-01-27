E-ihracat 6,4 milyar dolara ulaştı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de hızla artan e-ihracat rakamları, 2024’te de yüzde 27,4 artışla 5 milyar dolardan 6,4 milyar dolara çıktı. Dünya ticaretindeki değişim ve dönüşüme göre devlet desteklerini çeşitlendiren Ticaret Bakanlığı, hızlı bir şekilde artan e-ihracattan ihracatçıların azami yararlanmaları için 2022 yılı Ağustos ayında e-ihracat desteklerini hayata geçirdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, bu konudaki güncel gelişmeleri paylaşmak, firmaların görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (İZSİAD) üyeleri ile bir araya geldi..

Türkiye’de e-ihracat rakamlarının 2023 yılında 5 milyar dolara ulaştığını ve toplam ihracattan yüzde 2,12 pay aldığını aktaran Önal, “Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 2,6 arttığı 2024’te e-ihracat yüzde 27,4 artarak 6,4 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 2,6’ya yükseldi. Türkiye’de e-ihracat desteğinden bugüne kadar 207 şirket, 2 pazaryeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9- e-ihracat konsorsiyumu yararlandı” dedi.

E-Kolay İhracat Platformu’nun e-ihracata adım atmak isteyen ya da yeni pazarlara girmek, pazarların dinamiklerine göre satışları artırmak, dijital pazarlama araçlarını belirlemek isteyen firmalar için Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiş yapay zekâ destekli bir platform olduğunu ifade eden Önal, “Platformda; Akıllı E-İhracat Robotu, e - ihracat süreçlerinden lojistiğe, dijital pazarlamadan, ülke bazlı resmi işlemlere ilişkin uzman eğitmenler tarafından hazırlanan eğitimler, e - ihracat yapmak istediğiniz ülkelere ilişkin o ülkenin e ticarete ilişkin yasal düzenlemeleri, ödeme yöntemleri, hedef kitle özelliklerinden satış yapılacak pazaryerlerine kadar tüm bilgiler, dijital pazarlama, e - ihracat yapılan ülkede en çok satış yapılan tarihler, profesyonel çözüm ortakları yer alıyor” şeklinde konuştu.

İZSİAD’da mentörlük ve deneyim paylaşımı yapıldı

Hasan Önal, İZSİAD’ın düzenlediği “E-İhracat'ta Mentörlük ve Deneyim Paylaşımı” etkinliğine katılarak, dermek üyelerini de bilgelendirdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanvekili Sirhan Özen’in başkanlığında, dernek merkezinde yapılan toplantının bir diğer konuğu da Projesoft Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göksel oldu. Artık fiziksel perakendeciliğin devre dışı kaldığını söyleyen Göksel, “E-ticaret sadece perakende üzerinden değil B2B yani firmadan firmaya satışla daha kapsamı geniş hale geldi. E-ticaret platformları özellikle 2019 sonrası küreselleştiği için B2C’den B2B’yi geçiş hızlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda çok büyük destekleri var. Reklamlarınızın, depo maliyetlerinizin, sosyal medya masraflarınızın, pazaryeri ücretlerinin teşviği bulunuyor. Bunları kullanmamak büyük eksiklik” diye konuştu.