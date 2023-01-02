E-ticaret sitelerinin yurt dışı açılımı küresel resesyon riskini azaltıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’nin e-ticaret alanındaki en önemli markaları olan Trendyol, Hepsiburada ve N11’in yurt dışı açılımı küresel resesyon süreci nedeniyle sıkıntıların büyüdüğü hazır giyim, gıda ve yapı malzemeleri sektörüne can suyu oldu. Yurt dışı anlaşmalarıyla Turk-i Cumhuriyetler, Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda KOBİ’lerin e-ihracata başlamalarına katkı sunan e-ticaret siteleri, sanal mağazalara belirli bir limite kadar gümrük ve lojistik işlemlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Mersin’de hazır giyim, gıda ve yapı malzemeleri sektöründeki bazı KOBİ’ler e-ticaret siteleri üzerinden Avrupa ve Turk-i Cumhuriyetler pazarlarına ihracata başlarken, pek çok firmada bu alandan pay almak için e-ihracat altyapısı oluşturuyor. Akredite KOBİ Danışmanı ve Marka ve Pazarlama Strateji Direktörü Fatma Temel, yerli ve küresel e-ticaret siteleri arasındaki işbirliğinin pek çok KOBİ için e-ihracat kapısı haline dönüştüğünü belirtti. Fatma Temel, “Son 2 yıl içerisinde e-ticaret altyapısını oluşturan firmalar, e-ihracat alanında önemli avantajlar yakaladılar. KOBİ’lerimiz artık küreselleşen e-ticaret platformlarıyla birçok ülkeye yurt içinde olduğu gibi daha kolay ve hızlı ulaşabiliyor. Yerli e-ticaret sitelerimizin bu alanda daha çok ülkeyle anlaşma yapması beraberinde e-ihracata olan talepleri daha artıracak. Ayrıca yurt dışı siparişlerdeki limit oranlarının artırılması bu alandaki gelişimi daha da hızlandıracaktır. Devletimiz e-ticaret sitelerinin bu alanda yaktığı kıvılcımı harlayıp KOBİ’leri e-ihracatta daha çok teşvik edecek uygulamalar geliştirmelidir. Firmalarımızın da yurt dışında fark yaratacak özgün, niş ve kalitesi belgelendirmiş ürünlere yönelmesi bu alanda önemli bir avantaj yaratır” dedi.



Dumlu Tekstil, İnstmir markasıyla 2023’te e-ihracata başlayacak

Hazır giyim sektöründe henüz 3 yıllık bir firma olmasına rağmen inditeks grubunda alt fason firma kategorisine kadar yükselen Dumlu Tekstil, küresel resesyon riskleri karşısında sürdürülebilir büyümesine devam edebilmek için ‘İnstmir’ markasıyla e-ticaret ve e-ihracata giriş yapmaya hazırlanıyor. Yurt dışı pazarlarda business kadın kıyafetlerinde önemli bir pazar payı yakaladıklarını kaydeden Dumlu Tekstil Genel Müdürü Tarık Dumlu, 2023 yılında markalaşma çalışmalarını tamamlayıp e-ihracat ve online pazarlamaya ağırlık vereceklerini ifade etti. Tarık Dumlu, “Günümüzde küresel hazır giyim sektöründe artık öngörülemeyen bir tablo var. Uzak Doğu pazarındaki yeni gelişmeler ülkemizin mevcut sektörel ticari hacmini yeniden bu pazara yönlendiriyor. Bu kritik süreçte e-ticaret ve e-ihracat olanaklarımızı yaratarak bu negatif tablodan avantajla sıyrılmayı amaçlıyoruz. E-ihracattaki ilk hedefimiz Almanya pazarı olacak. Ayrıca Türki Cumhuriyetler, Asya ve Rusya pazarları ile de yakından ilgileniyoruz” diye konuştu.



Nalbur Adam, e-ihracat için akıllı depolama tesisi kuruyor

Tarsus’ta yapı malzemeleri sektöründeki köklü firmalarından biri olan Emniyet Ticaret ise e-ticaret açılımında hayat bulan nalburadam.com markasıyla e-ihracata hazırlanıyor. Dış ticarette hızlı bir tedarik hattı kurmak için Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (Tarsus OSB) 9 bin metrekarelik arazi yatırımı yapan firma, önümüzdeki yıl inşaata başlayarak akıllı otomasyon sistemlerine sahip yeni bir depo kuracak. Firmalarının e-ihracat altyapısını geliştirerek dünya ligine çıkmayı amaçladıklarını belirten Nalbur Adam Strateji Direktörü Yakup Doğan şunları söyledi: “Yurt içi pazarda yakaladığımız online satış oranları yukarı yönlü artmaya devam ediyor. Ulusal pazarda yakaladığımız bu başarıyı sahip olacağımız yüksek lojistik standartlarımız ile e-ihracata da taşımayı arzuluyoruz.”