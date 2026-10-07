EBB/Ünlüce “Eskişehir Parkı Adıyaman ile dostluğumuzun kalıcı nişanı olur”

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ALİ BAŞ /ESKİŞEHİR-ADIYAMAN

6 Şubat depremlerinin ardından dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Adıyaman’da hayata geçirilen Eskişehir Parkı, vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Yeni Mahalle’de yaklaşık 15 dönümlük alanda oluşturulan park, Adıyamanlılara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı sunarken, Eskişehir ile Adıyaman arasındaki gönül bağını da kalıcı hale getirdi.

Açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, Eskişehir Adıyamanlılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Sait Göksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman için yeni bir yaşam alanı

Kültürel ögelerin de ön plana çıktığı açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Davetlilere Adıyaman’ın yöresel lezzetlerinden çiğ köfte ikram edilirken, Harfane grubunun seslendirdiği türküler ve gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri törene ayrı bir renk kattı.

Özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği parkın açılışında vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Yeni Mahalle’ye kazandırılan park, yeşil alanları ve sosyal kullanım imkânlarıyla bölge sakinlerinin önemli buluşma noktalarından biri olmaya aday oldu.

Bu park dostluğumuzun bir nişanıdır

Açılış töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirlilerin selamlarını Adıyaman’a getirdiğini belirterek, deprem sonrasında iki kent arasında oluşan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ünlüce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023'te yaşadığımız acı felaketin ardından Adıyaman’da hem Eskişehir’in adını yaşatacak hem de dayanışmamızı simgeleyecek bir park yapmak istedik. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, yaklaşık 15 dönümlük bu güzel alanı bizlere tahsis etti. Umuyoruz ki bu park, Adıyaman ile Eskişehir arasındaki dostluğun kalıcı bir nişanı olur.”

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle anan Başkan Ünlüce, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Acılar paylaşıldıkça azalır. Kalbinizde bizlere yer açarsanız çok mutlu oluruz.” dedi.

Adıyaman’ımıza 26. parkımızı kazandırdık

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, göreve gelişlerinden bu yana kente kazandırılan 26. park olduğunu belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti. Tutdere, Eskişehir’den Adıyaman’a uzanan dayanışma elinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce bu bereketli günde aramızda. Eskişehir’deki yoğun programını bırakıp Adıyaman’ımıza geldi. Tüm Adıyaman halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Şehirler arası dostluğun sembolü olan bu güzel parkı çocuklarımız ve kadınlarımız için şehrimize kazandırdığınız için minnettarız.”

Tutdere, parkın yalnızca fiziksel bir yatırım olmadığını, aynı zamanda iki şehir arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.