EBSO anketine göre sanayicilerin yüzde 72’sinin ikinci yarıdan beklentisi olumsuz

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) yaptığı Ekonomik Değerlendirme Anketi’ne göre EBSO üyelerinin yüzde 72’sinin yılın ikinci yarısına dair beklentisi olumsuz.



EBSO temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üyeleriyle yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette üyelerine yılın ilk yarısı gerçekleşmeleri ve ikinci yarı beklentilerini sorduklarını belirten Yorgancılar, “2025 yılının ilk yarısında, üyelerimizin yüzde 31’inin iç pazarda siparişleri değişmezken, yüzde 59’unda azalma, yüzde 11’inde de artış gerçekleşti. Firmaların yüzde 34’ü dış pazarda siparişlerinin değişmediğini, yüzde 51’i azaldığını, yüzde 14’ü arttığını bildirdi. Hem iç hem de dış pazarda azalışlar, geçen yılın üstünde kaldı” dedi.



Ankete göre 2025 yılı ilk yarısında üyelerinin yüzde 68’inin üretimlerinin azaldığını söyleyen Yorgancılar, “2024 yılında aynı oran yüzde 59 idi. Üyelerimizin yüzde 26’sı küresel yavaşlamadan etkilenmezken, sadece yüzde 6’sı üretimlerinde artış olduğunu belirtti. Firmaların ikinci yarıya ilişkin risk algısı ise, kredi faizleri, kur baskısı ile iç ve dış talepteki yavaşlamanın devamı etrafında yoğunlaştı. Üyelerimiz 2025’in yılı ikinci yarısında en öncelikli stratejileri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi maliyetleri düşürme, yeni dış pazarlara yönelme ve ne yazık ki küçülmek olarak belirtildi. Ekonominin koşullarına ilişkin 2. yarı beklentileri de yüzde 72 oranında olumsuz yönde yoğunlaştı” diye belirtti.





“Kayıplar derinleşmeden önlem alınmalı”



Konuşmasında ekonomideki kırılganlıkların reel sektöre ağır darbe vurduğunu dile getiren Yorgancılar, konkordato ilan eden firma sayısındaki hızlı artışa dikkat çekti. Türkiye’deki en büyük 1000 sanayi kuruluşunun toplam cirosunun, dünyaca ünlü tek bir markanın gerisinde kaldığını anlatan Yorgancılar, “Yılın ilk 6 ayında açıklanan iflas sayısı, 2024 yılının toplamının yüzde 72’sine denk geliyor. Sanayici kapasite düşüklüğü, kar gerilemesi, sipariş kaybı ve maliyet artışları nedeniyle ciddi baskı altında. Daha derin kayıp vermeden önlem alınması gerekiyor. Bugün artık sanayiciye ek vergiler, yeni zamlar, yeni mevzuatlarla baskı yapmanın zamanı değil. Faiz indirim süreci elbette ki bizlere nefes aldıracak ancak tek başına yeterli olamaz. Ülkemizde sanayi küresel ölçeğe ulaşamadığı gibi küresel ölçekte marka da yaratamıyoruz” dedi.





“Yıl sonunda faizin yüzde 32 - 33 olmasını bekliyorum”





Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranının değerlendiren Yorgancılar, “Faiz oranında 300 puanlık bir düşüş oldu. Böylelikle faiz oranı 42'lere geriledi. Yüzde 50'lerden geldiğini düşündüğümüz zaman iyi ama yeterli değil. Bana göre yıl sonu faiz oranı 32- 33 seviyelerinde, enflasyon oranı ise 28- 29'luk bir seviyede olacak” diye konuştu.







Peköz: İktidar acil değişmeli



Yorgancılar’ın konuşması sırasında oturduğu yerden sözünü kesen EBSO’nun duayen isimlerinden Meclis Üyesi Remzi Peköz, “İyi yönetilmemiz lazım başkan. Acil erken seçim olmalı. Acil iktidar değişmeli. Acil Cumhurbaşkanlığı iptal edilmeli” dedi.