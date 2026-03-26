EBSO, başarılı üniversite-sanayi işbirliği projelerini ödüllendirdi

AHMET USMAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin görünür kılınarak ekosistemin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği “Üniversite–Sanayi İş Birliği Projeleri Ödülleri” organizasyonunun ilkini oda hizmet binasında gerçekleştirdi. Törende, üniversite-sanayi işbirliği konusundaki 15 projeye ödül verilirken, bu konuya katkı yapan kişi ve kuruluşlara da plaket sunuldu. Üniversite-Sanayi İşbirliği Üstün Hizmet Ödülü Yaşar Holding’e verildi.

Törende yaptığı konuşmada tarihte eğitimsiz ve sağlıksız toplumların başarılı olduğunun görülmediğini dile getiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “EBSO’da üniversite-sanayi işbirliğinin tohumlarını 1986’da Ege Üniversitesi ile birlikte attık. Sonra diğer üniversitelerin hepsiyle protokoller yaptık. Çünkü onlarda bilgi var, bizde girişimcilik var. O bilgi diğer tarafa transfer edilmezse kimseye fayda sağlamaz. Biz o bilgiyi almaya hazırız. Geçmişte, üniversitelerde o projeleri yapan akademisyenlerin döner sermaye gelirleri ile ilgili sıkıntıları vardı. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucu bunun değişmesini sağlayan biziz. Emek veriyorsanız, karşılığını almanız lazım” dedi.

İzmir’in üniversiteleri, teknoloji merkezleri ve kültürel yapısı düşünüldüğünde kentin bir teknoloji üssü haline gelmemesi için hiçbir neden olmadığına dikkat çeken Yorgancılar, “Bunu sağlayacak olan da üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin yatırımcıların girişim gücüyle bir araya gelmesi. Ben aynı zamanda TOBB Üniversitesi’nin mütevelli heyeti üyesiyim. Orada, iş hayatı ile ilgili bölümlerde öğrenciler yılın 3 ayında ilgili iş kolunda çalışıyorlar. Okuldan mezun olduklarında 1 yıllık deneyime sahip oluyorlar. Şimdi diğer üniversiteler de bu yolu takip ediyorlar. Bu konu çok önemli. Çünkü anahtar tutmasını bilmeyen makine mühendisleri var. Bunun tek nedeni pratik ve teorinin bir arada ilerlememesi. Bir öğrenci ne okuyorsa, sahada da uygulamalı” diye konuştu.

“İlk yıl olmasına rağmen 50’ye yakın başvuru aldık”

EBSO Üniversite-Sanayi Koordinasyon Kurulu Çalışma Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel de ödül organizasyonu için 50’ye yakın başvuru aldıklarını belirterek, “Bu rakam, bölgemizdeki saklı inovasyon iştahının nihayet kurumsal bir platformda vücut bulduğunun kanıtı. Başvurular, aslında İzmir’in AR-GE kapasitesinin ne denli yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin kurumsal bir ev arayışında olduğunu gösteriyor. İlk uygulama yılı için ulaşılan bu hacim, sanayicimizin akademiye olan güveninin ve akademisyenlerimizin toplumsal fayda üretme tutkusunun en berrak aynası. Bu başvurular, bölgemizin gelecekte nasıl bir teknoloji üretim merkezine dönüşeceğinin öncü sinyalleri. EBSO olarak biliyoruz ki, niceliksel hacim ancak niteliksel bir süzgeçle kıymet kazanır. Bu sebeple 36 öncü projeyi, küresel pazarın acımasız standartlarını aratmayan, liyakat ve şeffaflık esaslı bir değerlendirme sürecine tabi tuttuk. Hedefimiz, üniversitesiyle üreten, sanayisiyle keşfeden bir İzmir’i küresel devler ligine taşımak” diye konuştu.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

Yaşar Holding

AKADEMİ HİZMET ÖDÜLÜ

1- Prof.Dr.Mehmet Efe Biresselioğlu – İzmir Ekonomi Üniversitesi

2- Prof.Dr.Metin Yurddaşkal – Dokuz Eylül Üniversitesi

3- Prof.Dr.Sami Doğanlar – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Özel ödül – Prof.Dr.Yaşar Güneri Şahin – İzmir Ekonomi Üniversitesi

Özel Ödül- Prof.Dr.Derman Küçükaltan – İzmir Konak Meslek Yüksekokulu

SEKTÖR HİZMET ÖDÜLÜ

1- Sun Tekstil

2- İzmir Demir Çelik

3- Tetrapak

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖDÜLÜ

- Yaşar Üniversitesi – May Agro Tohumculuk

- İzmir Ekonomi Üniversitesi – Mat Filtrasyon

- İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi – Tuzla Jeotermal Enerji

- Dokuz Eylül Üniversitesi – Vestel Elektronik

- İzmir Demokrasi Üniversitesi – Hites Enerji

- İzmir Ekonomi Üniversitesi – Rota Solution