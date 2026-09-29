EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı: “EBSO, İzmir'de dönüşümün orkestra şefi olacak”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Adayı Mustafa Karabağlı, İzmir’in teknoloji ve yüksek katma değerli üretim merkezi haline gelmesi için sanayi, üniversite, teknopark ve kamu gibi kentin tüm bileşenlerinin ortak hedef etrafında buluşması gerektiğini söyledi. İzmir’in topyekûn bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Karabağlı, “İşte biz de EBSO olarak bunun orkestrası olacağız” dedi.

Kendisinin çıraklıktan başlayarak sanayinin her aşamasında görev yaptığını, edindiği deneyim ve birikimleri İzmir ile bütünleştirme arzusuyla hareket ettiğini anlatan Karabağlı, EBSO'da herkesin çözümün bir parçası olduğu, katılımcı bir yapı hayal ettiklerini söyledi.

İzmir'de yeni bir üretim kültürünü geliştirme, dünyayla rekabet edebilen bir altyapıyı oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Karabağlı, “İzmir'i Türkiye'nin teknoloji başkenti yapma hedefi bir rüya değil. İnşallah bunu hep beraber, el birliği ile yapacağız. Üniversitelerimiz, teknoparklarımız var, liman şehriyiz ve güçlü bir sanayi altyapımız var. İzmir ihracatta artı değer üreten bir kent. Bu zaten İzmir'in belirli bir potansiyelinin olduğunu gösteriyor bize. O zaman biz bunu hakikaten daha teknolojik hale getirip Türkiye'nin teknoloji başkenti, en yüksek katma değeri üreten şehri haline getirebiliriz. O zaman biz bunu planlamalıyız. Mesele bütün bu değerleri bir ortak paydada ve aynı hedef doğrultusunda bir araya getirebilmek. Yani bir organizatöre, bir orkestra şefine ihtiyaç var. İşte biz de EBSO olarak bunun orkestrası olacağız. Kısmet olursa ben de bunun şefi olacağım” dedi.

“Dönüşüm OSB'lerden başlayacak”

İzmir’de kentin tüm bileşenlerini ortak hedef etrafında buluşturarak bir “Voltran” oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Karabağlı, “Ortak hedefe yönelmiş bir İzmir’in bambaşka bir safhaya ulaşabileceğine inanıyorum. OSB’lerde teknolojik altyapıyı genişletmek üzere yeni veri merkezleri, eğitim kampüsleri ve teknoloji odaklı mükemmeliyet merkezleri kurmayı amaçlıyoruz” dedi. İzmir’in kişi başına düşen OSB metrekaresinde Türkiye’de 40’ıncı sırada yer aldığına dikkat çeken Karabağlı, “Fabrika arsası bulamamak maliyetlerimizi artırıyor. Bu da İzmir’in sanayide gelişememesiyle sonuçlanıyor. Bu konu en fazla mesai harcayacağımız konular arasında yer alacak” dedi. Atatürk OSB’nin genişleme alanıyla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Karabağlı, “Bu genişleme alanını yüksek teknoloji odaklı kurguluyoruz. İzmir için yaptığımız yeni teknoloji bölgeleri ve kuluçka merkezi planlamasında bu bölge aktif bir rol üstlenecek” dedi.

“Teknoloji üreten teknolojiler geliştirme hedefi”

Şehrin kuzeyinde teknoloji merkezleri, şehir merkezinde ise kuluçka merkezleri kurarak bunları sanayi tesisleriyle eşleştireceklerini belirten Karabağlı, “100 Fabrika 100 Dönüşüm Projesi ile gönüllü 100 tesisle sanayinin dönüşümünü başlatacağız. Patronu üniversiteye, akademisyeni fabrikaya sokacağız” dedi. İzmir’in sanayinin yanı sıra kent genelinde de dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Karabağlı, “Körfezinden, limanına, trafiğinden ulaşım sorunlarına, hava kalitesinden internet bağlantısına İzmir’in hakikaten topyekûn bir yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.