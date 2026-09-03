EBSO Başkan Adayı Mustafa Karabağlı: “EBSO’yu İzmir sanayisinin dönüşüm merkezi yapacağız”

AHMET USMAN / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan iki isimden biri olan Mustafa Karabağlı, seçilmesi halinde EBSO’yu İzmir sanayisinin dönüşüm merkezi haline getireceğini dile getirdi.

Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirdiği basın toplantısında “Yeni Nesil Sanayicilik Vizyonu”nu kamuoyu ile paylaşan Karabağlı, kendisinin sanayiciliğe demir atölyesi işleten babasının yanında çırak olarak adım attığını, elektronik mühendisliği okuduktan sonra küçük bir atölyede kendi işletmesini kurduğunu, bugün ise elektrikli araç üretir noktaya geldiğini ifade ederek, “Geleneksel sektörlerde çağdaş üretim tesisleri kurarken elektrikli araç, batarya, aydınlatma ve kompozit malzeme gibi geleceğin alanlarına yatırım yaptım. Bir fikri yatırıma, yatırımı üretime, üretimi ise pazarda karşılığı olan bir değere dönüştürmenin ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendim. Bugün bu birikimi İzmir sanayisinin geleceği için kullanmak amacıyla adayım” dedi.

EBSO’yu tepeden karar verilen, üyelerin ise alınan kararları izlediği bir yapı olarak görmediklerini anlatan Karabağlı, “Başkanın görevi bütün yetkiyi kendisinde toplamak değil, ortak hedefi belirlemek ve farklı birikimleri bu hedef doğrultusunda harekete geçirmektir. Meslek komitelerinin daha etkin olduğu, çalışma komisyonlarının çoğaldığı, asil ve yedek bütün üyelerin sürece katkı sunduğu bir yönetim kuracağız. Genç sanayicileri, kadın yöneticileri, girişimcileri ve farklı görüşleri karar mekanizmalarına dahil edeceğiz” diye konuştu.

“Voltran’ın merkezinde EBSO olmalı”

Hayalinin İzmir'i Türkiye’nin teknoloji başkenti yapmak olduğunu belirten Karabağlı, “Üreten, teknolojiyi geliştiren, ihracat yapan, gençleri sanayiye çeken, yeşil dönüşümde öncü, yüksek katma değer ve markalar yaratan ve her zaman geleceğe hazırlanan bir İzmir sanayisi hayal ediyorum. Bir anlamda İzmir Sanayi Teknoloji koridorunu kurmuş olacağız. Bunun anlamı şu; sanayicinin gerçek problemini üniversitenin bilgisiyle, girişimcinin fikriyle, teknoloji şirketlerinin kabiliyetleriyle buluşturacağız. İzmir Türkiye'nin teknoloji başkenti adayıdır. EBSO da bu ortaklığı kuran, geliştiren ve sürdüren ‘orkestra şefi’ rolünü üstlenebilir. Oluşturulan Voltranın merkezinde EBSO olmalıdır. Üretimin geleceğini yalnızca fabrikalarımızın büyüklüğü değil, sanayicimizin dönüşebilme gücü belirleyecek. Biz, bu dönüşümün öncüsü ve oyun kurucusu olmak için buradayız” dedi.

İzmir’in üniversiteleri, teknoparkları, organize sanayi bölgeleri, limanları, girişimcileri ve güçlü üretim kültürü ile Türkiye’nin teknoloji başkenti hedefi için önemli bir altyapı sunduğuna dikkat çeken Karabağlı, şunları söyledi: “İzmir aynı zamanda nitelikli insan kaynağını kendisine çekebilecek yaşam kalitesine ve kültürel açıklığa sahip. İhtiyacımız olan, bütün bu imkanları ortak bir hedef etrafında buluşturacak güçlü bir koordinasyon ve kararlı bir liderliktir. EBSO bu dönüşümün merkezinde yer almalı, sanayi ekosisteminin farklı parçalarını bir araya getiren yönlendirici kurum olmalıdır.”

Göreve geldiği ilk 100 gün içinde İzmir sanayisinin sektör bazlı fotoğrafını çekeceklerini anlatan Karabağlı, “Sorunları, ihtiyaçları ve gelişme alanlarını verilerle ortaya koyacağız. Ardından her sektör için uygulanabilir ve ölçülebilir yol haritaları hazırlayacağız. Finansmana erişim, yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil sanayi ve nitelikli insan kaynağı alanlarında destek mekanizmaları kuracağız. Üniversitelerle fabrikalar, girişimcilerle sanayiciler, teknoloji üretenlerle teknolojiye ihtiyaç duyan işletmeler arasındaki mesafeyi kapatacağız. Hedefimiz daha fazla üretim alanı oluşturan, ihracatını büyüten, kilogram başına ihracat değerini yükselten, teknoloji geliştiren ve yeni sanayicilerin önünü açan bir İzmir’dir. Ben bu dönüşümü uzaktan anlatmak için değil, sanayicilerimizle birlikte gerçekleştirmek için adayım” diye konuştu.

En büyük projem: Birlikte üretmek, birlikte yönetmek

Toplantıda planladığı projeler hakkında da bilgi veren Karabağlı, en büyük projesinin birlikte üretmek ve yönetmek olduğuna dikkat çekti. Bu prensibin yapacakları bütün işlerde kutup yıldızları olacağını anlatan Karabağlı, diğer projelerini şöyle sıraladı:

Mevcut Durum Analizi: Göreve geldiğimizde ilk iş olarak 52 meslek komitesinin zayıf yönlerinin, güçlü yönlerinin, tehdit ve fırsatların analizini yani SWOT analizi yapacağız, buna göre aksiyonlar alacağız.

100 fabrika – 100 Dönüşüm Projemiz: ilk etapta, istekli sanayicilerimizle birlikte belirlediğimiz 100 sanayi kuruluşunun enerji tüketimi, üretim süreçleri, dijitalleşme seviyesi, yapay zeka nerede olabilir, otomasyon, verimlilik ve karbon ayak izini inceleyeceğiz, her işletmemiz için özel bir dönüşün reçetesi hazırlayacağız, uygulanmasını takip edeceğiz.

Çözüm Destek Masaları: Teşvik ve destekler, finansman ve bankacılık, vergi ve mali mevzuat, SGK, Ar-Ge oluşturma, tecrübe paylaşımı gibi uzmanlaşmış çözüm masaları kuracağız.

EBSO Ürünleri Sergisi: Üyelerimizin birbirlerinin ne ürettiğini görmesi ve iş birliği fırsatları oluşturması için EBSO Ürünleri Sergileri düzenleyeceğiz.

Sanayi Elçileri ve İhracat: Farklı ülkelerde uzmanlaşmış, eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir gönüllü "Sanayi Elçileri" ağı kuracağız.

Fuarlarda Aktif Rol Alacağız: Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda EBSO olarak stand açacak, üst düzey katılımla sanayicilerimizle birlikte saf tutacağız.

Diğer Odalar ve Sanayi Odaları ile İşbirliği: Özellikle 12 sanayi odası ile yakın işbirliği içinde çalışacak, ortak projeler geliştireceğiz.

Sanayicinin Eğitimi ve EBSO Yeni Nesil Sanayici Akademisi: Dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat, ve benzeri teknolojik başlıklarda farkındalık artırıcı eğitimler ve uygulamalı seminerler düzenleyeceğiz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Ortak Proje Pazarı: Bazı meclis toplantılarımızı üniversitelere ve teknoparklara taşıyacağız. Her yıl "Üniversite-Sanayi iş birliği Haftaları" ve ortak proje pazarı kuracağız.

Genç Sanayici Meclisi: İkinci ve üçüncü kuşak sanayiciler, genç girişimciler ve geleceğin fabrika yöneticileri, deneyimli sanayicilerle eşleştirilecek.

Mobil Hizmet: Şehir merkezinden uzakta faaliyet gösteren üyelerimiz için mobil hizmet aracı oluşturarak hizmeti sanayicimizin ayağına götüreceğiz.

İzmir Sanayi Yatırım Günleri: İzmir sanayi yatırım günleri düzenleyeceğiz. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizle finans kuruluşlarını ve yatırım kaynaklarını doğrudan buluşturacağız.

Yeni OSB’ler kurulması ve OSB’lerimizin Alt Yapıları: Yeni OSB’lerin kurulmasına özellikle önem vereceğiz. Sanayicinin yatırım maliyetlerini düşürecek tedbirler alacağız. Mevcut OSB’lerimizin bazılarının ulaşım yollarının ve alt yapılarının daha iyi hale gelmesi için çalışacağız.

EBSO Vakfı’nın İşlevini Artıracağız: Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı modeline geçmeyi planlıyoruz.