EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün: “KOBİ’ler için sektörel ve bölgesel teşvikler sınırlı kalıyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) haziran ayı meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, KOBİ’lerin ulaşabileceği desteklerin oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekerek, yatırım iştahının yeniden artması açısından özellikle KOBİ’lerin faydalanacağı desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklanan yeni teşvik sisteminde proje bazlı teşviklere odaklanılmasının, nitelikli yatırımlar için faydalı olacağına dikkat çeken Ürün, “2030 yılına kadar geçerliliğini koruyacak ve Türkiye’ye ivme katacak olan yatırımlar bu tür katma değerli, nitelikli yatırımlar olacak. Özellikle, dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar ve ikiz dönüşüme yönelik destekler, üretim yapısının kırılganlığını azaltır, dayanıklılığı artırır, yatırımcılara yeni bir motivasyon sağlar. KOBİ’lerin ulaşabileceği destekler, sektörel ve bölgesel teşvik kategorisinde kurgulandığından oldukça sınırlı kalıyor. Yatırım iştahının yeniden artması açısından özellikle KOBİ’lerin faydalanacağı desteklerin artırılması gerekiyor” dedi.

Ürün, orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünün 500 milyar TL’ye çıkarılmasıyla da, önünü görebilenlerin yatırım iştahının yeniden oluşturulacağını sözlerine ekledi.

“Yeşil dönüşüme verilen destekleri takip edin”

Ürün, 1 Aralık 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek olan bazı sektörler ve bazı prosesler için Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi zorunluluğunu hatırlatarak, sanayiciye yeşil dönüşüme ilişkin verilen destekleri takip etmeleri çağrısında bulundu.

Yeşil dönüşüme ilişkin zamanın giderek daraldığına dikkat çeken Ürün, “Bu rekabet ortamında firmalarımızı yeşil dönüşüme ne kadar hazır hale getirebilirsek o kadar avantajlı olacağız. Google’dan ‘Ticaret Bakanlığı Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları Belgesi’ yazarsanız tüm bakanlıkların finansman sağlayacağı linklere, sizi yönlendiriyor. Ve bunlar sürekli güncelleniyor. Bu dönemde takip etmenizde fayda var” dedi.

Nejat Özduran: “Zeytin ağacı taşınamaz, yasa tasarısı geri çekilsin”

Toplantıda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EBSO Meclis Katip Üyesi Nejat Özduran, “60 yıllık bir zeytinyağı üreticisi olarak, kültürel mirasımızı geleceğe aktarabilmek isterdim. Yasa tasarısında, zeytinliklerin madenciliğe açılması, zeytinin taşınmasının mümkün olduğunu belirtiliyor. Rehabilitasyondan bahsediliyor. Zeytin taşınmaz, taşınsa da eskisi gibi yaşayamaz. Zeytin ağacını taşımak, bir insanı hiçbir şey yapamaz hale getirip bırakmak gibi. Bu uygulamadan tamamen vazgeçilmeli. Tüm milletvekillerimizden bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyorum” dedi.