EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Faizin martta 750 baz puan düşmesini bekliyorum

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Merkez Bankası’nın 2025 yılında faiz toplantısını artık her ay yapmayacağını hatırlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mart ayında açıklanacak faiz kararını 750 baz puan düşüş olarak beklediğini dile getirdi.

EBSO’nun ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada faiz indirimi konusunda daha önceki beklentilerinin gerçekleştiğini dile getiren Yorgancılar, “Geçen ayki mecliste faizin 250 baz puan düşeceğini söylemiştim. Faiz yüzde 45 oldu. 2 aylık süre zarfında benim beklentim faizin 750 baz puan düşürülmesi. Faiz 2 ay içinde, 750 baz puan düşerek yüzde 37.5 seviyelerine iner ve biz yıl sonuna kadar bu seviyede gideriz diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon Türkiye’nin gündeminde olmamalı”

Faizlerin düşmesine rağmen ocak ayında dolar ve euroda bir değişiklik olmadığını söyleyen Yorgancılar, “Maliyetlerin yüzde 45 arttığı bir ortamda yüzde 17 artan bir ihracat kuruyla ihracatçı nasıl rekabet edecek. Enflasyon düşürülmesi son derece önemli. Maliye bakanımızın aldığı tedbirler son derece yerinde. Geçmiş dönemde bu faiz oranlarının çok daha düşük bir seviyede gelebileceğini daha önceki meclislerde de ifade etmiştim. İnşallah bu son olur. Artık enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti devletinin gündeminde olmayan günlerde yaşamak hepimizin en büyük ümidi” diye konuştu.

Yorgancılar, konuşmasında Türkiye’nin dış pazardaki rekabetçiliğinin ihracatçıların rekabetçiliğini sürdürebilmesi için ihracatçıya özel kur uygulaması ve navlun desteği verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yorgancılar, “Zorlu geçen 2024 yılının ardından İzmir iş dünyasının temsilcileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettik. Sektörlerimiz konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Taleplerimizi ilettik. Bunlar arasında rekabet gücü gün geçtikçe eriyen ihracatçı üyelerimizin sorunları da vardı. İhracatçımız için özel bir kur uygulaması yapılmasının doğru olduğu görüşümüzü bir kez daha paylaştım. Aynı zamanda sanayicinin işini kolaylaştırmak için teşvik ve desteklerin çeşitlenerek artması, nitelikli eğitim ve özellikle mesleki eğitime odaklanılması gerektiğini de dile getirdim” dedi.

“Navlun desteği ihracatçının yeni pazarlara açılabilmesini kolaylaştırır”

Sanayideki dönüşümün bir parçası olabilmek açısından stratejik bir sanayi politikasının mutlaka planlanması gerektiğini aktaran Yorgancılar, “İhracat destekleri arasında yurtdışı depo kira giderleri, yurt dışı marka tescil desteği, sektörel ticaret heyeti desteği söz konusu olsa da özellikle navlun desteği verilmesi talebimize bir kez daha ilettik. Dünyada rekabetçi konumumuzu koruyabilmek için ve özellikle Avrupa Birliği'ndeki talep düşüşü karşısında yeni pazarlara açabilmemiz için navlun desteği konusunda destek olunmasını rica ettik. Söz konusu destekler yeni pazarlara açılmak ve ihracatımızın artması açısından son derece önemli katkı sağlar” dedi.