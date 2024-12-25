EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Kur artışıyla ihracatçı rekabet edemez”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Güncel ekonomik konular hakkında değerlendirmelerde bulunan ve kur artışları sebebiyle rekabet edemediklerini ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Dolar kuru yüzde 19, Euro ise yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bizim en çok ihracat yaptığımız pazar Avrupa, enflasyon yüzde 45 ve maliyet artışlarının ise yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Bu kur artışı ile ihracatçının rekabet edebilme şansı yok” dedi.

Enflasyonist sürecin de talebin daraltılması politikası sonunda beklenen sonucun bu olduğunu fakat bu kadarını beklemediklerini ifade eden Yorgancılar, “İzmir’de de aynı durum var Konya’da da. Bütün illerimizde sıkıntı aynı. Birçok iflas veren konkordato verenleri üzülerek duyuyoruz. İhracat yılın ilk 10 ayında yüzde 3,1 artışla 216 milyar dolar, imalat sanayi ihracatı yüzde 2,8 artışla 204 milyar dolar oldu. 11 aylık ortalama PMI endeksi baraj altında kalarak 48,0 oldu. Yılın 11 aylık bölümünde bütçe açığı yüzde 139,8 oranında arttı. Cari açık ekim ayı sonunda yüzde 91 oranında geriledi. MB döviz rezervleri 160 milyar dolara ulaştı. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduk. Merkez Bankası rezervleri 160 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

“Yüzde 2-3 büyüme ile işsizliğin önüne geçemeyiz”

Sürdürülebilir büyümenin imalat sanayisinde bağlı olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Üretim yoksa kalkınma hayal. 3. çeyrekte Türkiye yüzde 2,1 büyürken, imalat sanayi yüzde 2,8 daraldı. Her zaman ifade ettiğim gibi Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi imalat sanayinin büyümesi ile doğru orantılı. Yüzde 2’lik büyüme potansiyelimizin altın. Türkiye yüzde 5 büyürse mevcut işsizliği durdururuz ve o işsizlik seviyesini aşağı doğru indirebilecek güce sahip oluruz. Yüzde 2-3 büyüme ile işsizliğin önüne geçemeyiz. O yüzden üretim ve yatırım mecburi. Bunun önünün açılmasında bu dönemde daha fazla ihtiyaç var” dedi.

“Aralık ayında 1-2 puan faiz indirimi olabilir”

Merkez Bankası, Kasım ayı politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken 26 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan Para Politika Kurulu görüşmelerin ardından aralık ayı faiz kararının açıklanacağını hatırlatan ve MB’nin 1-2 puan faiz indirimine gidebileceğini belirten Yorgancılar, “Bu ay yapılacak olan toplantılarda faizlerle ilgili bir karar alınmasını tahmin ediyorum. 1-2 puan indirim olabilir. Yüzde 50 faiz ile girmek bana göre doğru bir şey değil. Bu ay veya önümüzdeki ay faizlerde düşüş bekliyorum” diye konuştu.

“Yeni meclis salonun adı “Ender Yorgancılar” meclis salonu olacak

Meclis toplantısının önerge bölümünde meclis üyelerinin önerisiyle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yapılacak olan EBSO binasının meclis salonunun adını Ender Yorgancılar meclis salonu koymak için oy birliği ile karar alındı. Bu karardan dolayı mutluluğunu ifade eden Yorgancılar, “Bunu düşünmüş olmanız bile benim için çok değerli. Hayatım boyunca hiç bu kadar güzel bir hediye almamıştım. Bütün bilgi birikimi aktarmak ve hizmet etmek gayesiyle geldim. Allah yolumuz şaşırtmasın, çok gurur duydum” dedi.