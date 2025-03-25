EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Tünelin ucundaki ışığı gördük, kaybeden biz olmayalım”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) mart ayı olağan meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomide güvenin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Dövizdeki dalgalanmaların ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların sanayicileri zor durumda bıraktığını ifade eden Yorgancılar, “Enflasyonla mücadelede yorulduk ama tünelin ucundaki ışığı gördük. Bu sürecin kaybedeni ülkemiz olmamalı” dedi. Merkez Bankası’nın bankalarla yaptığı toplantıya ve alınacak önlemlere değinen Yorgancılar, ekonomi açısından kaybedilen zamanın geri kazanılması gerektiğini vurguladı.

19 Mart’tan sonraki üç günü değerlendiren Yorgancılar, bir günde kurun yüzde 12 arttığını, Merkez Bankası’nın üç günde 26 milyar dolar döviz bozdurarak doları 38 liraya indirebildiğini dile getirerek, “İhracatçımız son 2 yıldır döviz bozdurmanın maliyetine katlandı. Biz bu enflasyonu düşürmek için her türlü şeyi yaptık. Devletimize hükümetimize güvendik. Ülke olarak, başta sanayiciler olmak üzere iki yılı kaybetmeyi göze aldık. Şirketlerimizi halka açılmaya teşvik ettik. Ama bir olayda borsa yüzde 16, şirketlerin değeri ise 2 trilyon lira düştü. Sıcak para ellerindeki değerleri satıp ülkeden çıkma yoluna gitti. CDS risk primi zaten yüksek olan finans maliyetinin artmasına sebebiyet verdi. Bankaların kağıtları bir haftada yüzde 26 değer kaybetti” diye konuştu.

Sanayicilerin istediğinin ileriyi görmek ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutması olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Bu süreç Türkiye’nin AB’yi yanına çekeceği bir süreçti. Şimdi bunu tekrar güncellemek zorunda kalacağız. Yarın CDS yine 200’lere düşecek. Bundan da eminim. Alınacak olan kararlarla tedbirlerle tekrar düşecek ama bunlar bizim için ekonomi açısından zaman kaybı oluyor. Kaybeden yatırımcılar ve sanayiciler oluyor. Tünelin undaki ışığı gördüğümüz bir ortamda bunun kaybedeni ülkemiz olmamalı” dedi

“Babamın oğlu olsa cezasını çekmeli”

“Adalet bir kutup yıldızıdır ve her şey onun etrafında döner” diyen Yorgancılar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Babamın oğlu olsa dahi kanıtlanmış suç varsa cezasını çekmeli. Yargı görevini yapacak. Nokta. Ama soru işaretlerine mahal verilmeden adalet sağlanmalı” dedi.