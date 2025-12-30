EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Türkiye’nin, Çin stratejisine ihtiyacı var”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) aralık ayı meclis toplantısında, dünyada ve Avrupa’da büyüme beklentilerinin pozitif yönde olduğunu, bunun da Türk ihracatçısı için olumlu bir gelişme olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin artık bir Çin stratejisi olması gerektiğini söyledi. Yorgancılar, “Türkiye’nin Avrupa’ya ihracat yaptığı sektörlerde, Çin sermayesinin AB’de şirketleri satın alıp oraya yatırım yaptığı zaman, bizim o sektörlerde ihracat yapma şansımız olmayacak” dedi.

Çin’den gelen malların iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getiren Yorgancılar, “Marka bazlı bakıldığında 3-4 kalem mal, Çin'den yapılan ithalatın büyük kısmını ortaya koyuyor. Bunu da ayırt etmek lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz, tamamlandığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde paylaşacağım. Sonra da bakanlığa götürebiliriz. Türkiye’nin cari açığının yüzde 40’ı Çin ithalatından oluşuyor. Bu konuya ağırlık verip çalışmamız gerekiyor. Belki de vergi koyarak çözmek gerekecek ama vergi de tam olarak çözüm değil. Ortak iş kültürü ile üretimi artırmak daha doğru” dedi.

Enflasyon, faiz ve kurların istenen seviyede olmadığına da değinen Yorgancılar, “Yıllardır yüksek faiz, enflasyon ve kur konuşuyoruz. Kur ve enflasyon iki senedir aşağı doğru gidiyor. Aralık sonu itibari ile enflasyonun maksimum yüzde 31 olacağını düşünüyorum. Döviz kurları da yükselmiyor, faiz de aşağı iniyor, istenilen seviyede mi, değil. Ama istenilen seviyede olmadığı için önümüzdeki sene de aynı politikalar devam edecek. Yapısal reformlara odaklanıp bunların çözümüyle ilgili hareket edebilir ve karar alabilirsek iyileşme daha hızlı ve istediğimiz düzeyde olabilecek.” dedi.

“Önümüzdeki yıl yabancı sermaye şansı artabilir”

Son 20 aydır PMI endeksinin 50’nin altında kalan kaldığına dikkat çeken Yorgancılar, “PMI endeksinin 50’nin altında kalması üretimle ilgili sıkıntıların olduğunu gösteren en güzel örnek. Ama bir avantajımız var, son 7,5 yılın en düşük CDS seviyesindeyiz. Şu an CDS seviyemiz 218’lerde. Bunu 100’lü seviyelerin altına düşürdüğümüzde önümüzdeki yıl düşecek olan enflasyon ve baskılı kurun neticesinde Türkiye’ye yabancı sermaye girebileceği şansının olduğunu düşünüyorum” dedi.

“2026’nın en uygun borçlanma yöntemi reeskont kredileri”

İhracatçı ve sanayicilerin ticari kredi kullanımı ile ilgili beklentilerini paylaşan Yorgancılar, “İhracat yapan firmalarımız için en uygun borçlanma aracının Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredileri olduğunu öğrendim. Başka yerde para arama, direkt reeskont kredisini al kullan. İhracat yapanların avantajı bu olacak. Reeskont kredileri 2026 yılında düşük faizi nedeni ile en uygun borçlanma yöntemi. Reeskont kredileri bulamayanlar için de TL kredilerine yönelme olabilir” dedi.