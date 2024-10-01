EBSO Başkanı Yorgancılar: Yeni pazarlar için navlun desteği lazım

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, uygulanan ekonomi politikaları ile enflasyon düşürülmeye çalışılırken tekstil, giyim ve deri gibi sektörlerinin bu süreçte rekabete devam edebilmek için desteklenmeleri gerektiğini, aksi takdirde söz konusu sektörleri gelecekte daha zor günlerin beklediğini ifade etti.

Türkiye’nin ortak sorununun enflasyon olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Enflasyonu düşürebilmek için almamız gereken bazı tedbirler var. Faiz, enflasyonu bir şekilde kontrol altına almak istiyor. Çünkü faizler aşağı indiği zaman yatırım ve harcama artıyor ve borçlanma sistemi ortaya çıkıyor. Ama Merkez Bankası’nın esas enflasyonu düşürmek istediği yöntem bu değil. İç piyasadaki daralma yurt dışındaki ihracata dayalı büyüme stratejisi benimseniyor. AB bizim ihracatımızın yüzde 45’ini oluşturuyor. Endeksler düşüyor, talep azalıyor, orada büyüme yok. Bize yeni pazarlar lazım. Bunun için de navlun desteği gerekli. Bu desteği geçiş süreci içinde verin ki bizde bu süreç içinde ihracatımızı arttırarak rekabet edebilecek durumda olalım. Tekstil sektörü toplam ihracatımızdan son 5 yıl içinde yüzde 16,5 pay alırken, 2023 yılında bu rakam 13,5’e düştü. Sadece tekstil değil, deri ve giyim sektörü de aynı durumda. Böyle giderse bu sektörlerde gelecek daha karanlık. Bu yüzden rekabete devam edebilmemiz için destek lazım” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirilen İş Dünyası İstişare Toplantısı’nın detaylarını aktaran Yorgancılar, “15 günden 30 güne çıkarılan kıdem tazminatından istihdam yüklerine, emeklilik primlerinden, iş güvencesi tazminatı ve işsizlik sigortasına kadar rekabet ettiğimiz ülkelerin çok üstünde oranlar ile en katı istihdam piyasasına sahip ülkeyiz. Bu oranların iyileştirilmesi, kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulanması, 5 puanlık prim teşviki ile emek yoğun sektörlere özel ilave istihdam teşviklerinin getirilmesi taleplerimizi kendisine ilettik” diye konuştu.