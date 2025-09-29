EBSO Başkanı Yorgancılar’a iki yeni unvan

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mesleki eğitime sunduğu katkılar ve verdiği değer nedeniyle İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından yönetim kurulu onursal üyelik beratı, Doğuş Üniversitesi tarafından da üniversite – sanayi iş birliğinin gelişimine yönelik çalışma ve katkıları nedeniyle Fahri Doktor unvanı ile onurlandırıldı.

Kendisine verilen bu anlamlı unvanları, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma yolunda bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Yorgancılar, eğitim, bilim ve sanayi sektörlerinin birlikte gelişimiyle katma değer yaratıldığını vurgulayarak, bu kavramlardan birinin eksik olamayacağını ve katma değerli üretimin, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimindeki tartışmasız önemine dikkat çekti.

Yorgancılar, “Nitelikli mesleki eğitim, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilerek sürdürülebilmesi yönündeki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından verilen bu iki önemli unvanı; bugüne kadar yapılan çalışmaların gurur verici bir sonucu olarak görüyorum.” dedi.

Kendisine tevcih edilen bu unvanı yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarının destekleriyle aldığını belirten Yorgancılar, “Gençlerimizin aldığı nitelikli eğitim, ülkemizin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır. Üniversite–sanayi iş birliğinin gelişmesi, daha güçlü bir Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu unvanları, sorumluluklarımızı daha da artıran bir emanet olarak görüyorum. Ödülümüz de gençlerimizin başarıları olacaktır” diye konuştu.

Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na da gösterdikleri iş birliği için teşekkür eden Yorgancılar “Doğuş Üniversitesi’nin, üniversite - sanayi iş birliği konusundaki gayretli çalışmalarına desteğimiz sürecek. Mesleki eğitimin ülkemiz için vazgeçilmezliğinin farkındalığıyla sektörlerin nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik azimli çalışmalar yürüten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile iş birliğimiz de artarak devam edecek. Bu anlamda Doğuş Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Altan Çelik ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Derman Küçükaltan’a, yönetimlerine ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.