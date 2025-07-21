EBSO Business Center’ın temeli atıldı

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) yeni hizmet binası için temel atma töreni yapıldı. Deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen yarım asırlık binanın yerine yapılacak olan EBSO Business Center’ın önümüzdeki yılın başında tamamlanması planlanıyor. Törende, yeni hizmet binasının kaba inşaatının Eylül sonunda biteceğini aktaran EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, binanın en geç 2026 Şubat ayı sonunda ise faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.



Geçmiş yıllarda, birlik beraberlik içerisinde, çok sayıda fikrin EBSO binasında oluştuğunu hatırlatan Yorgancılar, “Bunlar bir hatıra olarak kalacak. Öncelikle aramızdan ayrılan yönetim kurulu ve meclis başkanlarını rahmetle anıyorum. Bu inşaatın yapımında çok büyük maddi desteği olan Batıçim, İzmir Demir Çelik, Şaban Dalak, Kılıçlar gibi firmalarımıza, bundan sonra gelecek olan destekler için de tüm sanayici dostlarıma teşekkür ederim. Binamızın kaba inşaatını Egesit İnşaat aldı ve su ortamında çalıştıkları için gecikmeler yaşandı. Bundan sonraki süreçte 10 günde bir, bir kat yapılacak. Kaba inşaatın eylül sonunda 8 kat olarak tamamlanmasını planlıyoruz. En geç 2026’nın şubat ayı sonunda binayı hazır hale getirerek, sanayicinin ve İzmir’in hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşaatımızı her ay kontrol eden meclisiminiz komisyon üyelerine de teşekkür ederiz” diye konştu.



Törene; EBSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, EBSO geçmiş dönem başkanları, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.