EBSO Meclis Üyesi Burak Sertbaş: “Sektörü birleştirmemiz gerekirken ayrıştırmayı doğru bulmuyorum”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) ekim ayında yapılacak meslek komitesi seçimleri öncesinde 15. Grup Giyim Eşyası Sanayi Meslek Komitesi’nde iki listeyle yarış yaşanıyor. İki dönemdir komitede yer alan Meclis Üyesi Burak Sertbaş, sektörün mevcut koşullarında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Sektörü birleştirmemiz gerekirken ayrıştırmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Seçim sürecinde adayların projelerini meclis üyelerine anlatması ve kendilerini ikna etmesi gerektiğini belirten Sertbaş, “İki adayın ve hatta meclis başkan adaylarının bütün meclis üyelerine projelerini anlatması, ne yapacağını anlatarak onları ikna etmesi gerekiyor. Orada bir hafta var. O bir haftada çalışıyor olmaları lazım. ‘Önden adamımı soktum, meclise girdim, bana oy verecek’ diye düşünmemek lazım. Karşı taraf da seni ikna edebilir. Sonuçta sandıkta attığım bir oy” dedi.

“Dernek başkanının böyle bir yarışa girmesini yanlış buluyorum"

Seçim sürecindeki rekabetin sektörün mevcut koşulları dikkate alındığında kendisini üzdüğünü ifade eden Sertbaş, “Sektörü birleştirmemiz gerekirken ayrıştırmayı doğru bulmuyorum. Dernek başkanının böyle bir yarışa girmiyor olması lazım. Dernek başkanının tam aksine sektörü toparlayıcı bir havada olması gerekir. Bugün birçok firmayı ziyaret ediyorum. İşleri olmayan, zarar eden, ne yapacağını bilmeyen insanlar var. Böyle bir ortamda üyelerden oy istemek zorunda kalıyorum. Eski bir ihracatçı birliği başkanı olarak bunu yapmak istemezdim ama yapmak zorunda kaldım” diye konuştu.

“Bilgi ve birikimimi EBSO çatısı altında sürdürmek isterim”

EBSO’da bu dönem sektör adına daha fazla çalışma yapmak istediğini dile getiren Sertbaş, “İhracatçı birliğine çok emek verdim. Bu birikimimi ve sektöre olan desteğimi EBSO çatısı altında da sürdürmek isterim. Hele bir yönetim kurulu üyesi olursam çok daha etkili bir şekilde çalışacağıma inanıyorum. Diğer arkadaşlar da benim arkadaşlarım. Onların da yapabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Gittiğimiz yerlerden olumlu sinyaller alıyoruz”

Seçim sürecinde sandık sonucunun belirleyici olacağını vurgulayan Sertbaş, “Kim daha çok kendisine oy verecek insanı sandığa getirebilirse seçimde sonuç o yönde olacaktır. Gayet iyiyiz, çalışıyoruz. Ekibimiz çok düzgün. Gittiğimiz yerlerden olumlu sinyaller alıyoruz. Sandıkta kimin ne yapacağı belli olmaz. Şu anda eşit bir durum görüyorum. En azından evraklar bunu gösteriyor” diye konuştu.

Seçim sonrasında da sektör için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sertbaş, “Ortada bir seçim var. ‘Onları yendik, biz yenildik’ gibi bir şey söylemek istemiyorum. Sonuç sandıkta belli olacak. Rakip arkadaşlarım kazanırsa onların da sektör için bir şeyler yapmasını, EBSO’da sektör için çalışmasını isterim. Benim zaten çalışacağımı herkes biliyor. Kendi işimiz bir yana, sektör bir yana. Biz bugüne kadar böyle yürüdük, bundan sonra da böyle yürüyeceğiz. Kazanan bütün arkadaşların bu bilinçle hareket etmesini diliyorum” dedi.