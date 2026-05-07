EBSO ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında, üniversite–sanayi iş birliğini güçlendirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



Üniversiteler ile sanayiciler arasındaki bağı güçlendirmek için EBSO çatısı altında Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu’nu kurduklarını hatırlatan, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Üniversitelerde teorik bilgi, sanayide ise pratik bilgi bulunuyor. Bu iki alanı bir araya getirerek üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması büyük önem taşıyor. Çünkü kullanılmayan bilginin faydası yok. Sanayimizin değişime hızlı uyum sağlayabilmesi için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Rekabet gücünü artırmanın yolu, bilgi ile üretimi buluşturmaktan geçiyor. Bu iş birlikleri sayesinde hem gençlerimizin istihdamını destekliyor hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip bireyler yetiştiriyoruz” diye konuştu.



EBSO ve YÖK iş birliğiyle düzenlenen “Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması" Toplantısı ile “EBSO-YÖK İş Birliği Protokolü” İmza Töreni’ne, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katıldığını ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödül Töreni düzenlediklerini hatırlatan Yorgancılar, “İzmir Demokrasi Üniversitemizle çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ülkemizde yapılacak çok iş var. Bizler de bu sorumlulukla görev alıyoruz. Bu protokolün sanayicilerimiz, öğrencilerimiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ise, “Biz nispeten yeni bir üniversiteyiz ama potansiyelimiz oldukça yüksek. On fakültemizle, hemen her bölümü barındıran klasik bir devlet üniversitesiyiz ve gelişim açısından önemli bir ivmeye sahibiz. Doluluk oranlarımız yüzde yüz. Bu nedenle İzmir’de gerçekleştirilecek her türlü iş birliğinin üniversitemize çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



İmzalanan protokol kapsamında; akademik bilgi birikiminin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya aktarılması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrencilerin iş dünyası ile daha erken dönemde buluşturulması ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, ortak projeler, eğitim programları, staj ve uygulamalı eğitim imkanları ile sanayiye yönelik çözüm odaklı çalışmaların artırılması planlanıyor.