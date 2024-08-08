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EBSO YK Başkanı Yorgancılar: KOBİ’lerimiz daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyuyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 55 EBSO üyesi firma yer aldı.

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EBSO YK Başkanı Yorgancılar: KOBİ’lerimiz daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyuyor
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İZMİR / EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 74 EBSO üyesi firmanın yer aldığını, 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 55 üye firmanın yer aldığını söyleyen Yorgancılar, “129 firmamız, 2023 yılında Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu. İlk 1000’e giren firmalarımızın sektörel dağılımına baktığımızda; gıda, tekstil ve giyim ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sanayi ön plana çıkıyor” dedi.

İzmir’in en güçlü net ihracatçı il konumunu koruduğunu vurgulayan Yorgancılar, “İzmirli firmalarımızın ihracat kası güçlü. Ancak, İSO’nun verilerini dikkate alarak ülkemizin bütününü düşündüğümüzde, KOBİ’lerin ihracat hacimlerini artırmakta daha fazla güçlük yaşadığını ifade edebiliriz. İhracatın, ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu ve ihracatta da iddialı hedeflerimiz olduğunu dikkate aldığımızda, KOBİ’lerimizin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikar” diye konuştu.

Sanayicilerin küresel risklerin arttığı ve öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Yorgancılar, “Jeopolitik riskler başta olmak üzere politik ve ekonomik belirsizliklerin had safhada arttığı bu zorlu süreçte yılmadan üreten tüm firmalarımızı kutluyorum. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu kanallarda sunulacak desteklerle, firmalarımızın üretim, ihracat ve Ar-Ge harcaması hacimlerini daha da artıracaklarına inanıyorum” dedi.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşundaki EBSO üyesi firmalar

2023

2022

Kuruluş Adı

23

161

Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

28

125

Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş.

33

-

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

42

338

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

44

-

TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.

64

53

Norm Somun San. ve Tic. A.Ş.

73

102

Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.

76

-

TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

97

123

Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.

102

-

Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

107

288

Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş.

113

160

T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.

127

49

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

129

246

Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.

130

-

-

136

279

ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.

137

-

-

147

-

Batıbeton Sanayi A.Ş.

159

366

Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.

165

90

Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

168

169

Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş.

178

-

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

195

283

Uysal Makina San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.

205

178

Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

212

-

İlknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

222

-

Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

229

228

Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.

236

62

Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

243

171

Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

245

182

İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

260

-

Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

263

208

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.

265

462

Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.

280

328

Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

281

-

İzeltaş İzmir El Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

287

-

Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti.

294

127

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

305

299

Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.

322

-

Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş.

338

274

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

351

377

Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.

357

-

Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş.

369

196

Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

373

88

Iffco Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş.

378

-

Uçak Tekstil Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

390

42

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

396

265

Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.

414

-

-

431

54

Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

434

470

İnci Mobilya Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.

436

-

-

448

108

Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

467

342

Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.

493

-

Sunel Ticaret T.A.Ş.

496

345

Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.
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