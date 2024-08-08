EBSO YK Başkanı Yorgancılar: KOBİ’lerimiz daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyuyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 55 EBSO üyesi firma yer aldı.
İZMİR / EKONOMİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 74 EBSO üyesi firmanın yer aldığını, 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 55 üye firmanın yer aldığını söyleyen Yorgancılar, “129 firmamız, 2023 yılında Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu. İlk 1000’e giren firmalarımızın sektörel dağılımına baktığımızda; gıda, tekstil ve giyim ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sanayi ön plana çıkıyor” dedi.
İzmir’in en güçlü net ihracatçı il konumunu koruduğunu vurgulayan Yorgancılar, “İzmirli firmalarımızın ihracat kası güçlü. Ancak, İSO’nun verilerini dikkate alarak ülkemizin bütününü düşündüğümüzde, KOBİ’lerin ihracat hacimlerini artırmakta daha fazla güçlük yaşadığını ifade edebiliriz. İhracatın, ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu ve ihracatta da iddialı hedeflerimiz olduğunu dikkate aldığımızda, KOBİ’lerimizin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikar” diye konuştu.
Sanayicilerin küresel risklerin arttığı ve öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Yorgancılar, “Jeopolitik riskler başta olmak üzere politik ve ekonomik belirsizliklerin had safhada arttığı bu zorlu süreçte yılmadan üreten tüm firmalarımızı kutluyorum. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu kanallarda sunulacak desteklerle, firmalarımızın üretim, ihracat ve Ar-Ge harcaması hacimlerini daha da artıracaklarına inanıyorum” dedi.
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşundaki EBSO üyesi firmalar
|
2023
|
2022
|
Kuruluş Adı
|
23
|
161
|
Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|
28
|
125
|
Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş.
|
33
|
-
|
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
|
42
|
338
|
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
|
44
|
-
|
TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.
|
64
|
53
|
Norm Somun San. ve Tic. A.Ş.
|
73
|
102
|
Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.
|
76
|
-
|
TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
|
97
|
123
|
Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.
|
102
|
-
|
Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.
|
107
|
288
|
Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş.
|
113
|
160
|
T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.
|
127
|
49
|
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.
|
129
|
246
|
Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.
|
130
|
-
|
-
|
136
|
279
|
ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.
|
137
|
-
|
-
|
147
|
-
|
Batıbeton Sanayi A.Ş.
|
159
|
366
|
Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.
|
165
|
90
|
Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
168
|
169
|
Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş.
|
178
|
-
|
Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|
195
|
283
|
Uysal Makina San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
|
205
|
178
|
Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|
212
|
-
|
İlknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|
222
|
-
|
Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
|
229
|
228
|
Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
236
|
62
|
Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
|
243
|
171
|
Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.
|
245
|
182
|
İşbir Sünger Sanayi A.Ş.
|
260
|
-
|
Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|
263
|
208
|
Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.
|
265
|
462
|
Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.
|
280
|
328
|
Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
281
|
-
|
İzeltaş İzmir El Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|
287
|
-
|
Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti.
|
294
|
127
|
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|
305
|
299
|
Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.
|
322
|
-
|
Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş.
|
338
|
274
|
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
|
351
|
377
|
Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.
|
357
|
-
|
Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş.
|
369
|
196
|
Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
|
373
|
88
|
Iffco Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
378
|
-
|
Uçak Tekstil Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
|
390
|
42
|
Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
|
396
|
265
|
Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.
|
414
|
-
|
-
|
431
|
54
|
Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.
|
434
|
470
|
İnci Mobilya Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.
|
436
|
-
|
-
|
448
|
108
|
Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.
|
467
|
342
|
Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.
|
493
|
-
|
Sunel Ticaret T.A.Ş.
|
496
|
345
|
Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti.