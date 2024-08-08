EBSO YK Başkanı Yorgancılar: KOBİ’lerimiz daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyuyor

İZMİR / EKONOMİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 74 EBSO üyesi firmanın yer aldığını, 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 55 üye firmanın yer aldığını söyleyen Yorgancılar, “129 firmamız, 2023 yılında Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu. İlk 1000’e giren firmalarımızın sektörel dağılımına baktığımızda; gıda, tekstil ve giyim ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sanayi ön plana çıkıyor” dedi.

İzmir’in en güçlü net ihracatçı il konumunu koruduğunu vurgulayan Yorgancılar, “İzmirli firmalarımızın ihracat kası güçlü. Ancak, İSO’nun verilerini dikkate alarak ülkemizin bütününü düşündüğümüzde, KOBİ’lerin ihracat hacimlerini artırmakta daha fazla güçlük yaşadığını ifade edebiliriz. İhracatın, ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu ve ihracatta da iddialı hedeflerimiz olduğunu dikkate aldığımızda, KOBİ’lerimizin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikar” diye konuştu.

Sanayicilerin küresel risklerin arttığı ve öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Yorgancılar, “Jeopolitik riskler başta olmak üzere politik ve ekonomik belirsizliklerin had safhada arttığı bu zorlu süreçte yılmadan üreten tüm firmalarımızı kutluyorum. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu kanallarda sunulacak desteklerle, firmalarımızın üretim, ihracat ve Ar-Ge harcaması hacimlerini daha da artıracaklarına inanıyorum” dedi.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşundaki EBSO üyesi firmalar