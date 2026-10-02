EBSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hakan Ürün: “Sandıkta karar sanayicinin"

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hakan Ürün, 6 Ekim’de sandık başına gidecek sanayiciler için özgür irade vurgusu yaptı. Odanın gücünü üyelerinin birikiminden ve katılımından aldığını belirten Ürün, sanayicileri sandığa giderek EBSO’nun geleceğine ilişkin tercihlerini ortaya koymaya çağırdı.

Ürün, “Her sanayicimizin deneyimi, beklentisi ve geleceğe ilişkin bir düşüncesi var. Bu düşüncenin sandığa özgürce yansıması bizim için çok kıymetli. Her üyemiz, herhangi bir baskı ya da mecburiyet hissetmeden, yalnızca kendi kanaatiyle oyunu kullanabilmeli. Tercihi ne olursa olsun, her bir üyemizin kararı aynı saygıyı hak ediyor” diye konuştu.

Aynı üretim hayatını paylaşan insanların seçim sonrasında da ortak sorunlara birlikte çözüm arayacağını söyleyen Ürün şöyle devam etti: “Hepimiz işimizi büyütmek, üretmek ve bu şehre değer katmak için emek veriyoruz. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Birbirimizi dinlemek ve tercihlerimize saygı duymak, birlikte çalışma kültürümüzün temelidir. EBSO hepimizin ortak çatısıdır”

“Tecrübenin devamı, yeninin başlangıcı” anlayışıyla yola çıktıklarını hatırlatan Ürün, Oda’nın kurumsal birikimini sanayicinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalarla geleceğe taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Bu hedefin, üyelerin görüşlerini açıkça dile getirdiği ve karar süreçlerine katıldığı bir anlayışla güçleneceğini belirtti. Ürün, “Tüm sanayici arkadaşlarımı sandığa katılmaya, Oda’mızın geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyorum. Her birinizin düşüncesi değerli, her birinizin oyu kıymetli. Kendi değerlendirmenizle, gönül rahatlığıyla vereceğiniz kararın başımızın üzerinde yeri var” dedi.