EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün: “Tabii kaynaklar bakanlığı kurulmalı”

İZMİR / EKONOMİ

Küresel ölçekte doğal kaynaklar üzerine artan rekabet, Türkiye'nin sahip olduğu yer altı zenginliklerinin daha etkin yönetilmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu çerçevede, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, madencilik sektörünün sürdürülebilir sanayi ve ekonomik büyüme açısından taşıdığı kritik rolü vurgulayarak, mevcut Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ikiye ayrılması ve yalnızca doğal kaynaklara odaklanacak ayrı bir Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulması gerektiğini dile getirdi.

Madenlerin yaşamı idame yolunda olmazsa olmaz bir sektör olduğunu belirten Ürün, “Dünya üzerinde böylesine kıyasıya bir mücadele varken, Türkiye’nin maden rezervleri açısından zengin potansiyeli dikkate alındığında, bu potansiyelden çok daha etkin yararlanma, ülke ekonomisine değer katma ve küresel rekabette söz sahibi olma adına sadece bu konuda uzmanlaşmış bir bakanlığın olmasını ülkemiz ekonomisine ivme katacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Ormanların da tabii kaynak olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ayrılması gerekliliğini belirten Ürün “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da benzer şekilde ikiye ayrılacağının konuşulduğu bir dönemde Orman kısmının da kurulacak Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dahil edilmesini, kaynaklarımızı bütüncül değerlendirmek adına çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilmesi planlanan maden kanun değişikliği taslağı hakkında da değerlendirmede bulunan Ürün, “Geçtiğimiz hafta 18 sivil toplum kuruluşunu temsilen Maden Platformu olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’na ilişkin görüşlerimizi belirttik. Zeytin Kanunu, çevresel sorunlar, maden ruhsat işlemleri gibi sektörü ilgilendiren konularda ve ilgili mevzuat değişimlerinde sektör temsilcileri ile istişare edilmesinin önemini vurguladık. Konjonktür gereği, madencilik sektörü geçmişten çok daha stratejik bir noktaya gelmiştir. O nedenle, rezervlerimizin, katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik önerilerimizin dikkate alınmasını umuyoruz” dedi.