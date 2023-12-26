EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar'dan asgari ücret tahmini

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Ender Yorgancılar, “Tahminimce asgari ücret 16 bin TL civarında bir rakam açıklanacak. Böylesi bir enflasyon ortamında ne yazık ki rakamlar şişerken, maliyetler artarken, hiçbir rakam yeterli gelmeyecektir. O nedenle 2024 yılında kararlılıkla enflasyonla top yekûn mücadele yılı olmasına ihtiyaç var” dedi.

2023’te Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere asgari ücretin 2 kez artırıldığını hatırlatan Yorgancılar, bu dönemde yıllık kümülatif artışın yüzde 107 olduğunu belirterek, “İşverenlere asgari ücret desteği de Ocak-Haziran’da sigortalı başına 400 TL, Temmuz-Aralık’ta 500 TL olarak belirlenmişti. 2024 için hedeflenen enflasyon Merkez Bankası’nca yüzde 36, orta vadeli programda yüzde 33 olarak öngörülüyor. Bu kapsamda da işçi için zam oranının yüzde 37,8, memur ve emeklisi için yüzde 49,4 olması bekleniliyor” ifadelerini kullandı.

Eğitimin her şeyin başı olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Eğitim asla, ihmale gelmez. PISA 2022 sonuçları açıklandı. Türkiye 81 ülke arasında matematikte 39’uncu, okuduğunu anlamada 36’ncı, fen bilgisi dersinde 34’üncü sırada. Türkiye, 2018’e göre matematikte 3, fende 5, okumada 4 sıra yükseldi. Ancak, bir husus atlanıyor. Her yıl ülke sayısı artıyor ve dolayısı ile ülkelerin sıralaması da değişiyor. Diğer yandan hiç değişmeyen OECD ülkelerine göre ise ortalamanın hala altında ve sonlardayız” dedi.

“Bir buçuk saatte 80 milyon TL topladık”

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) ile ilgili eleştirilerde bulunan Yorgancılar, “Türkiye’nin Avrupa ile yarışabilmesi için ilkokullarda çocuklara kodlama öğretmesi lazım. Biz bunun için İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban başkanlığında yaptığımız toplantıyla, İzmir’e 8 bin tane bilgisayar almak için, bir buçuk saate 80 milyon para topladık. İzmir’de hiçbir öğrencimiz bilgisayarsız kalmasın diye uğraşıyoruz. Anaokulu öğrencilerinin camiye götürülmesi, ilkokul öğrencilerine cami temizliği bizim en büyük önceliğimiz olamaz” diye konuştu.