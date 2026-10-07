EBSO’da ilk raunt Mustafa Karabağlı’nın oldu

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İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Fuar İzmir’de gerçekleştirilen seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Mustafa Karabağlı ve Hakan Ürün’ün listeleri yarıştı. 3 binin üzerinde üyenin oy kullandığı seçimlerde sandıktan daha çok Mustafa Karabağlı’nın desteklediği adaylar çıktı.

52 meslek komitesinden 30’unda çift listenin yarıştığı seçimlerde 107 meclis üyesi belirlendi. Meclis üyelerinin 90’dan fazlasının kendi listelerinden seçildiğini belirten Mustafa Karabağlı, “13 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu başkanlığı seçimi öncesinde önemli bir eşiği aştık. İnşallah 13'ünde görevi aldıktan sonra hep beraber kolları sıvayıp 'şimdi iş zamanı' diyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Oda olarak güzel bir demokrasi sınavı verdiklerini, sanayicilerin sandıklara gelerek oylarını attığını ve iradelerini ortaya koyduğunu belirten Karabağlı, “Bu iradenin neticesinde ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Saha gezilerimizde, sanayicilerimizle yaptığımız temaslarda gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz projelerimiz vardı. Şimdi 13 Ekim'deki başkanlık seçimi sonrası meclis üyelerimiz orada da bize teveccüh ederlerse, o sorumluluğu üstlenip bu projeleri hayata geçirmek için harekete geçeceğiz” diye konuştu.

EBSO’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri 13 Ekim Salı günü yapılacak.