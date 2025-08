EBSO’da maden ve zeytin sektörlerini temsil edecek çalışma grubu kuruluyor

Takip Et

TBMM Genel Kurulu’nda geçen ay görüşülerek yasalaşan, Enerji ve Madencilik faaliyetlerindeki torba teklif sonrası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) öncülüğünde bir araya gelen sektör temsilcileri, yasaya ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin ve maden sektör temsilcilerini bir araya getiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Her iki sektörümüz de ülkemiz için vazgeçilmezi. Bu nedenle, konuları çekişerek değil, konuşarak ve uzlaşıyla çözümlemek için çalışmamız gerekiyor. Odamız bünyesinde her iki sektörü temsilen, tecrübeli isimlerden oluşan bir çalışma grubu kurma kararı aldık. Ortak akılla, ortak doğruyu bulmalıyız. Sonuçta kazanan ülkemiz olacak” dedi.

Zeytin ve maden sektörlerinin Türkiye’de katma değeri yüksek ve önemli istihdam sağlayan iki vazgeçilmez sektör olduğunu vurgulayan Yorgancılar “Bu iki sektör kamuoyunda sürekli karşı karşıya geliyor ve madenciliğin zeytin sektörünün önünde bir engel olduğu şeklinde bir algı var. Asırlarca topraklarımızda var olmuş zeytinliklerimizin korunarak üretimin düşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapılması elzem. Diğer yandan ülkemizin yer altı zenginliklerinin de yine ülkemiz çıkarları doğrultusunda işlenerek dışa bağımlılığımızın azaltılması da bir o kadar hayati ve önemli” dedi.

Doğru bilinen yanlışlar üzerinden önyargılı bir şekilde yapılan tartışmalarla bir yere varılamayacağının altını çizen Yorgancılar “Odamız bünyesinde her iki sektörü temsilen, tecrübeli isimlerden oluşan bir çalışma grubu kurma kararı aldık. Çalışma grubumuzun yapacağı toplantıların sonuç raporlarını kamuoyu ve Ankara’daki ilgili makamlarla da paylaşacağız ve takipçisi olacağız. Hedefimiz, bilimsel veriler ışığında, her iki sektörün de faaliyetlerine zarar vermeyecek, ortak zeminde bir mutabakat sağlanmasıdır. Bunun için de her zaman olduğu gibi ortak akıl ile politikaların yürütülmesi zaruri” diye konuştu.

Yasadaki boşlukların ve muğlak yerlerin aydınlatılması, denetim mekanizması gibi önemli konuların tanımlanmasına ilişkin görüşlerini paylaşan sektör temsilcileri, AB ülkelerindeki uygulamalara ilişkin de bilgi aktarımında bulundu. Yorgancılar’ın çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantıya; zeytin ve zeytinyağı sektörünü temsilen, Tariş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman, EBSO Meclis Üyeleri Hilmi Sürek ve Nejat Özduran, EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi Üyeleri Eylem Sağlam, ve Mahmut Sağlık; maden sektörünü temsilen, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, EBSO Meclis Üyesi Ahmet Telek, EBSO Madencilik ve Taş Ocakçılığı Meslek Komitesi Üyeleri, İbrahim İncal, İrfan Şatır ile Şafak Yaşar Alemdar katıldı.