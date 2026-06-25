EBSO’dan 6 firmaya Yeşil Dönüşüm ödülü

Ahmet USMAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2000 yılından beri düzenlediği Çevre Ödülleri Yarışması’nı bu yıl Yeşil Dönüşüm Ödülleri adıyla ve farklı bir formatla gerçekleştirdi. EBSO hizmet binasında düzenlenen törende 5 kategoride en başarılı işletmeler ödüllendirilirken, bir firmaya da jüri özel ödülü verildi. EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri’nin sahipleri Bak Gravür, CMS Jant, Abalıoğlu Yağ, DYO Boya, Pınar Süt ve Baylan Ölçü Aletleri oldu. Ödül materyalleri de önceki yıllardaki gibi kristalden değil, doğada tamamen çözünebilen malzemelerden yapıldı.

Törende yaptığı konuşmada Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı küresel riskler sıralamasında çevresel risklerin, 2011 yılından itibaren ilk 5 sıraya girdiğini ve 2017’den beridir de birinci olduğunu hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “O nedenle de her ülkenin, her kurumun, her bireyin sorumluluğu büyük. Biz de, sahip olduğumuz sorumluluğun farkındalığı ile adımlar atıyoruz. AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak gördüğü Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde de rolümüzün farkındayız. Bu kapsamda; düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde sanayi sektörü olarak geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz, enerji ve kaynak verimliği önceliği ile üretim yapmamıza, karbon emisyonlarını hesaplama ve azaltmaya yönelik yol haritamızın belirlenmesine yönelik üyelerimize gerek eğitimlerimizle, gerek bilgilendirme toplantılarımızla, gerek danışmanlık hizmetlerimizle rehberlik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hazırladıkları “Yeşil Sanayi Rehberi: Uyum Sağlayamayan İhracat Yapamayacak” kitapçığı ile bu konuda ilk andan itibaren sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayan Yorgancılar, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) paydaşlarından biriyiz. EBSO olarak sürdürülebilirliği ilk günden beri sadece çevresel bir sorumluluk olarak değil, sanayimizin rekabet gücünü ve geleceğini belirleyen stratejik bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz. Yarının rekabetçi ekonomisini inşa etmek vizyonuyla bu dönüşüm sürecinde üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çevre Çalışma Grubu’nu 1980’lerde kurduk

EBSO’nun çevreye ilişkin faaliyetlerini 1980’lerden bugüne aktif olarak Yönetim Kurulu Çevre Çalışma Grubu aracılığıyla yürüttüğünü söyleyen Yorgancılar, “Yarışmada katılımcıları dosya incelemesi ve saha ziyareti olmak üzere iki aşamada değerlendirdik. Geçen yıla kadar KOBİ’ler ve büyük kuruluşlar için ödül verirken, bu yıl bu ayırımı kaldırıp yarışmayı 5 kategoriye ayırdık. Üyelerimizin çevreyi korumaya yönelik projelerini ve yatırımlarını desteklemekten, iyi uygulamaların ödüllendirilmesinden, üyelerimizi teşvik ediyor olmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

Yalçınkaya: “İzmir, yeşil dönüşümün öncülerinden”

Törene katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Aytaç Yalçınkaya da İzmir’in yeşil dönüşümde öncü şehirler arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Yeşil dönüşüm geleceğe hazırlanmanın ve üretimde güçlü kalmanın en önemli araçlarından biri. İzmir de bu değişimin öncü şehirlerinden biri. Bu süreçte özel sektörün katkısı çok önemli. Bakanlık olarak bizim en önemli görevlerimizden biri denetim. Bu durumda elbette ceza da söz konusu oluyor. Ama burada iyi örnekleri ödüllendirmekten de mutlu oluyoruz” dedi.

EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi de artık firmalar açısından başarının ciro, üretim rakamları, ihracat miktarı gibi parametrelerle ölçülmediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Günümüz iş dünyasında başarının yolu karbon ayak izini azaltmaktan, döngüsel ekonomiye uyumdan geçiyor. Bunlar artık küresel ekonomide var olmanın temel şartları. Bizler de bu sürecin uyum sağlayanı değil kural koyanı olmak için çalışıyoruz.”

EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri kazananları

Atık Yönetimi Kategorisi: Bak Gravür Teknoloji Sanayi

Su Yönetimi Kategorisi : CMS Jant Sanayi

Enerji Yönetimi Kategorisi: Abalıoğlu Yağ Sanayi

Emisyon Yönetimi Kategorisi: DYo Boyaları

Sosyal Sorumluluk Kategorisi: Pınar Süt Mamulleri

Jüri Özel Ödülü : Baylan Ölçü Aletleri