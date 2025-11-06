EBSO’dan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine destek

İZMİR / EKONOMİ



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Üniversite–Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi iş birliğinde düzenlenen “İzmir Ar-Ge Ekosistemi Zirvesi: Üniversite–Sanayi–Girişimci Fuarı” akademi, sanayi ve girişimcilik paydaşlarını bir araya getirdi.



İş birliği potansiyelinin geliştirilmesi, ortak proje olanaklarının değerlendirilmesi ve inovasyon temelinde iş modellerinin paylaşılmasının hedeflendiği zirvenin açılışına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO Üniversite–Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, firma temsilcileri ve akademisyenler katıldı.



Programın açılışında hızla dijitalleşen çağdaş iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Ali Arda Yüksel, “Hızla gelişen, dijitalleşen dünyamızda artık iş dünyasının hızlanması ve çağı yakalaması daha konsantre çalışmalar, sonuç odaklı iş birlikleriyle mümkün. Bu anlamda da daha önce İzmir’de bir eşi yapılmayan etkinliğimizin bizler için önemi büyük ve gösterilen ilgi mutluluk verici. Ar-Ge’nin üniversitelerle, girişimcilikle ve sanayi ile birleştiğinde ortaya çıkan dönüşüm gücü, söz konusu ekosistemin önemli bir bileşeni” dedi.

Modern ekonomilerde kalkınmanın itici gücünün yalnızca bilgiyi üretmek değil; bilgiyi ticarileştirmek, şirketleştirmek ve küresel piyasaya taşıyabilmek olduğunu belirten Yüksel, “Bu nedenle, üniversite–sanayi iş birliği sadece teknik bir tercih değil; stratejik bir kalkınma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor Üniversitelerimizi sanayinin güçlü bir ortağı, Ar-Ge merkezlerini bilginin üretim üssüne dönüştürdüğümüzde, İzmir’i yalnızca üreten değil teknolojiyi ihraç eden bir şehir konumuna taşımış olacağız. Bu hedef mümkün, ulaşılabilir ve elimizdeki veriler bunu fazlasıyla destekliyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için paydaşlarımızla birlikte katkı koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.