EBSO’dan başarılı üyelerine 48 ödül

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), geçen yıl en yüksek üretim, en yüksek yatırım yapanlar yanında, oda üyeliğini 50-60 ve 70 yıldır sürdürenler ile genç girişimci kategorilerinde başarılı üyelerini ödüllendirdi.

EBSO’nun Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ve İstişare Toplantısı, Ege Serbest Bölgesi A.Ş. (ESBAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende 48 ödül verildi. Bu yıla özgü olarak ilçe bazlı ve oda faaliyetlerinin paylaşıldığı, güncel değerlendirmelerde bulunulduğu buluşmaya vesile olan farklı bir konseptte gerçekleştirilen törende, firmalar 4 kategoride ödüllendirilirken, 50 yıllık, 60 ve 70 yıllık firmalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından en hızlı büyüyen 100 firma arasında yer alan firmalar ve en başarılı genç girişimcilere ödülleri EBSO Meclis Başkanı H.İbrahim Gökçüoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından verildi.

“Başarılı sanayicilerimiz her daim gurur kaynağımız”

Ödül töreninde konuşan Ender Yorgancılar, “Her zaman, ‘üretim yoksa kalkınmak hayaldir’ dedik, demeyi de sürdürüyoruz. Elini taşın altına koyarak üretme gayretinde olan tüm firmalarımızın azmi güvencemiz, geleceğimizin de teminatı. Dünyamızı dönüştüren pandemi sonrası dönüşen koşullar, konjonktürel gelişmeler, globaldeki belirsizlik ve öngörülmesi güç yaklaşımlar nedeniyle vaktinde gerçekleştiremediğimiz ancak bizler için her daim bir gurur ve mutluluk kaynağı olan Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Törenimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Günümüz koşullarında dünün anlayışları ve çözümlerinin yetmediğini deneyimlediklerini vurgulayan Yorgancılar, “Bugün ayakta kalabilmek bir başına çok önemli bir olguyken üretmeye, yatırım yapmaya devam eden, sınırları zorlayıp işini geliştirebilen, istihdam yaratmaya devam eden her bir üyemizin başarısı takdire şayandır. Ödül alan tüm üyelerimizi gönülden alkışlarken firmalarımızın başarılarına, gururlarına ortak olduğumuz programımıza nazik misafirperverlikleriyle ev sahipliği yapan Ege Serbest Bölgesi A.Ş.’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Üretenler, yatırım yapanlar, gençler ve köklü çınarlar

EBSO’dan En Yüksek Üretim kategorisinde büyük firmalar arasında Philip Morris ödül alırken, KOBİ’ler arasında ödüle Beta Konfeksiyon, Delsan Asfaltlama, Fabo Makine, Granit Metal, Lansinoh Lab., Sepiciler Deri layık görüldü.

En Yüksek Yatırım kategorisinde büyük firma olarak Cevher Jant Europap Tezol, JTI Tütün, Philip Morris; KOBİ olarak BWF Endüstri, Dinamik Isı, Granit Metal, UMC Kimya ödül aldı.

Meslek Komiteleri’nin üretim ve yatırım birincileri ise Beta Konfeksiyon, MWF Endüstri, Delsan Asfaltlama, Ekoten Tekstil, Er Yem Gıda, Europap Tezol, Gema Elektro, Güralp Vinç, Haz Mermer, Hugo Bos, Kale Pratt, Krone Ticari Araç, MCC Korsini, Meditera Tıbbi Malzeme, Mondi Turkey, Omega Palet, Tüprag Metal, Umet Metal oldu.

EBSO’nun 50 yıllık çınarları olarak Altın Yunus Çeşme, Demirer İnşaat, Kar İnşaat, Polikim Metal; 60-70 yıllık çınarları olarak Aytaş Gıda, Sait İzmit Makine, Sevilen Şarap, 62 No’lu Bayındır Pamuk Koop, Tariş İncir, Tariş Üzüm ödüllendirilirken, Genç Girişimci ödülünü Can Erdi Kara aldı.

Törende TOBB ve TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından hazırlanan Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi’ne giren EBSO üyeleri Barçın Spor Malzemeleri, BS Group Gıda Sanayi, Gerilim Yenilenebilir Enerji ile Workplast Plastik Sanayi de ödüllendirildi.