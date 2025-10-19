EBSO’dan çevreye duyarlı sanayicilere ödül

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “İklim Kanunu ve Yeşil Finansman Araçları Paneli” ile sanayi sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki rolü masaya yatırıldı. Panelin ardından 20. kez “EBSO Çevre Ödülleri” sahiplerini buldu. Sanayide sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik eden ödül töreninde, çevreye duyarlı projeleriyle öne çıkan firmalar ödüllerini aldı.

Büyük Ölçekli Sanayi Kategorisi’nde Tekpan Teknik Elektrik Kumanda Pano Sanayi ve Turizm A.Ş., Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. ile Cevher Jant Sanayi A.Ş. ödül kazandı.

KOBİ Kategorisi’nde Etkin Tıbbi Cihazlar Sanayi A.Ş. ve Egedeniz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödüle layık görülürken, Jüri Özel Ödülü Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Çelikhane Şubesi’ne verildi.

Yorgancılar: “Yeşil dönüşüm kaçınılmaz”

Törenin açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, çevre bilincinin yıllardır odanın en öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek sanayicilere yeşil dönüşüm çağrısı yaptı.

Yorgancılar, “Artık kaçacak yerimiz kalmadı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamalar sanayiciyi dönüşüme zorluyor. Bu süreçte geri adım atmak mümkün değil. Sanayimizin geleceği için yeşil dönüşümü hızla benimsememiz gerekiyor. Özellikle KOBİ’lerin bu dönüşümde doğru finansal ve teknik desteklerle güçlendirilmesi hayati önemde; aksi takdirde rekabette geride kalabiliriz, hem çevreyi hem de ekonomimizi riske atmış oluruz” dedi.

İzmir’de yaşanan kuraklığa da değinen Yorgancılar, “Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 12.4 seviyesinde. Kasım sonuna kadar suyumuz var, sonrası soru işareti. Bu tablo, suyun sürdürülebilir kullanımı konusundaki aciliyeti gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Ecer: “Artık ticarette yeni kuralın adı yeşil büyüme”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer ise konuşmasında, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye’nin dönüşüm sürecinin hızlandığını dile getirdi. Ecer, “İklim Kanunu ile artık sanayide yeni bir dönem başladı. Emisyon ticaret sistemi, yeşil taksonomi gibi düzenlemelerle üretimde çevreye duyarlı, düşük karbonlu bir yapıya geçiyoruz. Artık ticarette yeni kuralın adı yeşil büyüme. Yeşile yatırım yapan sanayici, rekabette 1-0 önde olacak” ifadelerini kullandı.

Bu yılki tören öncesinde gerçekleştirilen “İklim Kanunu ve Yeşil Finansman Araçları Paneli”nde ise sanayi sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki sorumlulukları ve finansman olanakları ele alındı.