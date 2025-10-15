EBSO’nun yeni hizmet binasında geri sayım başladı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) İzmir Atatürk OSB’de (İAOSB) yapımı süren yeni hizmet binasında sona yaklaşıldı.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Yönetim ve yüksek istişare kurulu üyeleri, duayen sanayiciler, İAOSB Bölge Müdürü Engin Bişar’dan oluşan heyet tamamlanma aşamasına gelen EBSO yeni hizmet binasını ziyaret etti.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, EBSO hizmet binasının İzmir sanayisine değer katacak bir yatırım olduğunu belirterek, “Hizmet binasının ihalesi bizim göreve geldiğimiz dönemden önce yapılmıştı. Ancak işi ilerletmek ve binayı bu noktaya taşımak bu döneme nasip oldu. Binamız artık tamamlanmak üzere, yaklaşık bir aylık işi kaldı. Çok güzel bir yapı ortaya çıktı. KOSGEB İl Müdürlüğü’nün bölgemizde bulunmasının ardından, EBSO Hizmet Binası’nın da burada yer almasıyla birlikte sanayicilerimiz tüm işlerini tek bir noktada çözebilecek” dedi.

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise, “Binanın, mimari projesi, çelik konstrüksiyon ve açık tesisat olarak yapılması ve benzeri detayları, sanayimizi ve sanayiciliğimizi vurgulayan önemli detaylar. İAOSB sanayicileri olarak böyle bir eserin yapımına vesile olmanın ve binaya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.