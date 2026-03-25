Ecogreen Enerji 180 MW’a ulaştı, yeni yatırımlarla büyüme hedefini yükseltti

İREM CEYLİN DEMİRCAN / DENİZLİ

Çok kaynaklı üretim modeli, sürdürülebilir büyüme odaklı vizyonu ve entegre yatırımlarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Ecogreen Enerji Holding; 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santralinden oluşan çeşitlendirilmiş portföyü ile 180 MW kurulu güce ulaşarak yenilenebilir enerji alanında güçlü bir kurumsal yapı oluşturuyor.



Portföyünde Türkiye’nin en büyük üçüncü güneş tarlalarından biri olan Niğde Bor YEKA GES’i de bulunduran ve yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi ile yaklaşık 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Ecogreen Enerji Holding, aynı zamanda her yıl 810 bin ton karbon salımını engelleyerek çevresel sürdürülebilirliğe somut katkı sağlıyor.



Yenilenebilir enerji alanında çeşitliliği stratejik bir güç olarak gördüklerini dile getiren Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Farklı kaynakları aynı çatı altında birleştirerek, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Temiz enerji yatırımlarımızla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.



“Döngüsel ekonomi odaklı bir ekosistem inşa ediyoruz”

Ecogreen Enerji Holding’in iş modelinin enerji üretiminin ötesine geçerek döngüsel ekonomi yaklaşımını merkeze aldığını ifade eden Uğurlu, “Biyogaz ve biyokütle santrallerinde her yıl 400 bin ton organik atık enerjiye dönüştürülürken, süreç sonunda elde edilen kompost; şirket bünyesindeki Ecofer Gübre tesisinde yüksek katma değerli organomineral gübreye dönüştürülerek yeniden tarıma kazandırılıyor. Yıllık 90 bin ton üretim kapasitesine sahip bu tesis, enerji ile tarım arasında sürdürülebilir bir bağ kuruyor” diye konuştu.



Enerjiyi yalnızca üretilecek bir kaynak olarak değil çevreyle, tarımla ve gelecekle kurulan stratejik bir bağ olarak gördüklerini ifade eden Uğurlu, “Atığı yeniden değer yaratan bir girdiye dönüştüren entegre modelimizle; doğayı koruyan, tarımı güçlendiren ve ekonomik sürdürülebilirliği kalıcı hale getiren bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu yaklaşım, bugün olduğu kadar yarının Türkiye’si için de güçlü ve sorumlu bir enerji vizyonunu temsil ediyor” şeklinde konuştu.



Çok kaynaklı üretim modeli ve çeşitlendirilmiş enerji portföyüyle yenilenebilir enerji sektöründe güçlü bir konuma sahip olan Ecogreen Enerji Holding, 2025 yılında gerçekleştirdiği başarılı halka arz ile de büyüme yolculuğunda önemli bir adım attı. Halka arzın şirketin kurumsal yapısını güçlendirme ve yatırım stratejilerini destekleme açısından taşıdığı stratejik önemi vurgulayan Uğurlu, “2025 yılında gerçekleştirdiğimiz halka arz, Ecogreen Enerji’nin büyüme yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Yatırımcılarımızın büyük ilgisi ve güveniyle tamamlanan bu süreç, şirketimizin sürdürülebilir enerji vizyonunun ve kurumsal yönetim anlayışının geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından sahiplenildiğinin en somut göstergesi olmuştur” diye konuştu.



Halka arz ile birlikte yalnızca finansal güçlerini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri ile daha güçlü bir zemine taşıdıklarını dile getiren Uğurlu, “Sermaye piyasalarından aldığımız bu destek, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırma ve Türkiye’nin enerji dönüşümünde daha etkin bir rol üstlenme hedefimize önemli bir ivme kazandırdı. Bu başarıyı, yalnızca şirketimiz için değil; ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak uzun vadeli bir değer yaratma sürecinin başlangıcı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovasyon odaklı yatırımlarımızı sürdürerek enerji üretim süreçlerimizi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere farklı yenilenebilir kaynaklara dayalı projelerimizi geliştirirken, enerji depolama çözümleri ve yeni nesil enerji sistemleriyle portföyümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yatırımların temel amacı; yalnızca büyümek değil, aynı zamanda Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne kalıcı katkılar sunan güçlü bir ekosistem oluşturmakta” şeklinde konuştu.



“Güneş ve rüzgarda yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz”

Güneş ve rüzgar başta olmak üzere farklı kaynaklara dayalı projelerle enerji portföylerini güçlendirmeye ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne kalıcı katkılar sunmaya devam edeceklerini ifade eden Uğurlu, “Güneş enerjisi alanındaki lider konumumuzu YEKA GES-2025 Yarışmaları kapsamında hayata geçireceğimiz 50 MWe kapasiteli Bolu GES Projesi ile daha da güçlendireceğiz” dedi. Rüzgar enerjisi yatırımlarının da şirketin büyüme vizyonunda stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Uğurlu “ 100 MWe gücündeki Kırklareli Rüzgar Projemizin ÇED süreçleri tamamlanmış olup, üretim lisansını almak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Projemiz, modern elektrik depolama teknolojileriyle entegre edilerek rüzgar enerjisinin verimliliğini artıracak ve Türkiye’nin temiz enerji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak.” dedi